蔣萬安可望年底赴上海參加雙城論壇 陸委會：行程需再次送審

記者陳宥菘／台北即時報導
今年台北上海雙城論壇一波多折，陸委會副主委梁文傑6日指出，如果北市府還要再去上海參加雙城論壇，行程需要再次送中央審查。圖為去年雙城論壇在台北舉行，台北市長蔣萬安（右）與上海副市長華源出席晚宴。(本報資料照片)
今年台北上海雙城論壇一波多折，台北市長蔣萬安5日在議會表示，技職及水治理兩項合作備忘錄（MOU）已獲中央同意，且「不辦不是選項」，舉辦時間或落在年底，屆時可望再度登陸。陸委會副主委梁文傑6日指出，屆時北市府需要再次將訪陸行程給中央審查。至於陸方是否可能要求蔣萬安做出政治表態，梁文傑回應，「相信市長有他的智慧」。

梁文傑6日在陸委會例行記者會上，就雙城論壇一事回應指，上一次北市府覺得跟對方（上海方）磋商的時間來不及，因此撤回（赴陸）申請，「如果他們還要再去，依規定還是要審查」，但兩份備忘錄中央政府已經審查完畢，如果沒有什麼差異，基本上不用再審，需要審查的是行程的部分。他強調，政府是站在「幫助」的角度。

有媒體詢問，陸方有沒有可能要求蔣萬安、北市府「特別做出什麼表態」？梁文傑說，「如果陸方有要求，恐怕不令人意外。」

他表示，國民黨副主席蕭旭岑上周在宋濤面前表示，鄭麗文當選國民黨主席以後，兩岸關係要進入新的階段。蔣萬安身為首都市長，也是成為國民黨員，恐怕也要因應「新階段」做表態，「我想陸方可能會期望，但是我相信蔣萬安市長會有他的智慧」。

梁文傑還說，民眾對於市長的期許跟要求是把市政做好，雙城論壇的目的是就城市治理的部分來交換經驗和意見，不是去觸及這些重大的政治議題。

蔣萬安 雙城論壇 國民黨

