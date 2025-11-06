我的頻道

藍白合作又競爭很矛盾？侯友宜：努力做事就沒有矛盾

記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天回應「藍白合」。(記者葉德正／攝影)
新北市長侯友宜今天回應「藍白合」。(記者葉德正／攝影)

2026台灣選舉愈來愈熱，各路人馬陸續確認與表態。新北市議員劉美芳今天在議會總質詢，談到藍白合要怎麼合作，彼此合作又競爭會不會很矛盾？新北市侯友宜今天表示「努力做事就沒有矛盾」，他對於其他政黨言論不予評論，每個人都有自己的人生規畫，身為現任市長，他的責任就是把握剩下400多天全力拚市政，讓市民看見新北的改變與進步。

劉美芳說，民眾黨主席黃國昌表態將投入2026年新北市長選戰，根據先前各大民調，黃國昌目前落後民進黨立委蘇巧慧，在偏綠機構調查中，台北市副市長李四川也勝黃國昌，黃曾說過如果李四川更強，他二話不說會全力輔選。

劉美芳也說，新任國民黨主席鄭麗文認為新北市長人選一定是國民黨，藍白之間合作又競爭，會不會有點矛盾？國民黨在新北的佈局該如何因應，藍白合是否仍有談判空間？

侯友宜回應，哪個人要來參選、採取什麼方式，他都歡迎，他呼籲所有有志於為新北努力的人，好好了解新北、了解市民需要什麼，提出願景讓市民認同，這才是最重要的，自己會把握剩下四百多天，持續努力讓新北成為安居樂業的城市，並期盼下一棒能延續成果。

劉美芳指出，若民眾黨同時推出議員與市長候選人，恐衝擊藍營選情，國民黨應如何因應？侯友宜說，可以理解每個面對選舉的人都有壓力，但他始終相信市政做好，選民一定會買單，你認真踏實做一定會贏得肯定。

