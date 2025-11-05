我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

台公園赫見35兩黃金、現鈔 路人不敢撿…真相令人心酸

記者范榮達／苗栗即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
苗栗市貓裏山公園今天一早發現5兩金塊7條，及6萬多新台幣，1萬多人民幣。圖／民眾提供
苗栗市貓裏山公園今天一早發現5兩金塊7條，及6萬多新台幣，1萬多人民幣。圖／民眾提供

苗栗市貓裏山公園今天一早發現金條及現金，苗栗警方清查，確定5兩金塊7條，新台幣6萬、1萬多人民幣，初步懷疑是一名獨居老人所放，進一步追查釐清中。

貓裏山公園忠烈祠前廣場平台旁花圃一棵梅樹下，一早出現大批的千元台幣、百元人民幣鈔票，情境相當詭異，許多早起運動民眾誤以為詐騙集團詐術紛紛走避；苗栗市公所管理人員接獲通報，初步清點有13條5兩黃金條，及6萬9000多元新台幣、1萬200元人民幣，警方受理報案後，清點確認數量是7條5兩黃金，目前市價500多萬元，6塊是黃金貼膜被誤認。

苗栗市長余文忠肯定公所拾金不昧，認為是造成社會正面循環，希望價值不菲的黃金、現金，盡快物歸原主，苗栗警方受理報案，根據購買黃金的保證書，最後一筆是今年8月8日一名獨居老人所購買金條。

警方撥打行動電話給老人，結果是高鐵班車隨車人員所接通，獨居老人表示要搭車到南投找手機，但身處在高鐵北上列車，高鐵人員送老人回苗栗站，警方接駁他回派出所調查，初步查證老人獨居，因害怕被偷，隨身帶著金條現金，昨天晚上在公園睡覺，一早醒來忘了帶走。

苗栗市貓裏山公園今天一早發現5兩金塊7條，及6萬多新台幣，1萬多人民幣。圖／民眾...
苗栗市貓裏山公園今天一早發現5兩金塊7條，及6萬多新台幣，1萬多人民幣。圖／民眾提供

高鐵 獨居老人 詐騙集團

上一則

台調查局追太子集團洗錢 查扣神級超跑 林志穎周杰倫也有

下一則

柬埔寨太子集團涉洗錢 在台幹部等5人聲押禁見

延伸閱讀

中黃金政策收緊 消費熱潮降溫 重挫珠寶股

中黃金政策收緊 消費熱潮降溫 重挫珠寶股
【Secret PRO】黃金微針 + CO₂鐳射 雙效煥膚科技 —— 讓肌膚從「修復」走向「重生」 ——

【Secret PRO】黃金微針 + CO₂鐳射 雙效煥膚科技 —— 讓肌膚從「修復」走向「重生」 ——
中國第3季黃金需求意外衰退7%

中國第3季黃金需求意外衰退7%
金價連3900美元也岌岌可危 市場人士仍堅定看漲到5000元

金價連3900美元也岌岌可危 市場人士仍堅定看漲到5000元

熱門新聞

愈來愈少人願意當老師，教育界嘆「少師化」已成新教育危機。圖為示意圖，非當事人。（記者曾吉松／攝影）

台灣面臨最嚴重師資荒 教師最痛恨二事

2025-10-27 20:02
日媒報導，台灣想用立陶宛模式，以「台灣」為名在愛沙尼亞設代表處但陷僵局。圖為台灣在立陶宛的代表處2022年展示雙方國旗。（路透）

堅持台灣名稱 台在愛沙尼亞設處卡關

2025-11-03 21:28
英國高等教育調查機構QS今天發布2026年亞洲大學排名，台灣大學依然是台灣排名最佳的大學院校，此次排名第23，較上一次進步3名。本報資料照

英國QS亞洲大學排名 這間學校第1名 台大位居第23

2025-11-04 17:17
桃園楊男指控吳姓妻子婚後出軌，甚至懷了小王的孩子，向二人提出侵權行為損害賠償之訴，不過桃園地院民事庭審理發現，楊男已收了吳女及小王的和解金、房產，楊男不能就同一事實提告，駁回原告之訴。(記者陳恩惠／攝影)

少婦出軌男大生「多人運動」懷孕 夫收和解金還告遭駁回

2025-10-31 02:25
台陸軍M1A2T成軍典禮紀念臂章引發爭議，陸軍司令部解釋，臂章上的Taiwan字樣，是結合「為中華民國的生存發展與台澎金馬人民安全福祉而戰」信念；與右臂的中華民國國旗相互輝映。(圖／軍聞社提供)

台陸軍M1A2T臂章Taiwan字樣引議 軍方：凸顯專屬性

2025-11-01 16:35
國立台北教育大學語文與創作學系教授許育健被爆狠劈教育界12女。 示意圖／ingimage

台「教育界王力宏」劈腿12女 專挑人妻 校長、學生不放過

2025-10-29 13:19

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉
華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲

華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲