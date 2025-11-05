我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

台調查局追太子集團洗錢 查扣神級超跑 林志穎周杰倫也有

記者張宏業／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
調查局追查太子集團跨國洗錢，查扣法拉利無車頂超跑Monza SP2。(圖／台調查局提供)
調查局追查太子集團跨國洗錢，查扣法拉利無車頂超跑Monza SP2。(圖／台調查局提供)

台灣調查局偵辦柬埔寨太子集團創辦人陳志從事跨國詐騙洗錢案，除查扣11戶「和平大苑」豪外，另有26輛超跑或豪車，總價值高達新台幣45.2億餘元（約1.5億美元），除昨天已曝光的Bugatti（布加迪）Type 35古董跑車外，今天又曝光麥拉倫神級超跑「麥拉倫洗拿」，還是非常稀有的 Gulf油色（淺藍＋橘）塗裝，全球限量500台。

McLaren Senna（麥拉倫洗拿）是賽道板超跑，特徵是超誇張大尾、藍橘配色。車頭有McLaren字樣、賽車風格的41號碼、英國國旗貼紙、充滿賽道化空力套件的前保桿設計

全車採用4.0L V8雙渦輪引擎，0–100km加速僅需2.8秒，最大馬力800匹。

這台Senna並不是有錢就可以買，車主須要擁有3台McLaren超跑才有購買資格，而全台灣擁有這台頂級超跑的10位車主中，藝人林志穎和天王周杰倫也是車主，顯見陳志的財力相當雄厚。

另外，調查局也查扣罕見的法拉利SP2（Ferrari Monza SP2），此車特徵非常明顯，是無擋風玻璃的Speedster車型，雙座設計（SP1是單座、SP2是雙座），極長的車頭比例、簡潔的LED大燈造型，車頭中央的小型 Ferrari 盾牌，雙色塗裝（藍＋白） 也是 Monza系列常見的客製風格。

據了解，Monza SP1/SP2是Ferrari Icona系列中、極限限量車種（全球約499台），此車搭載 V12自然進氣引擎，價格都是超級收藏家等級。

調查局追查太子集團跨國洗錢，查扣神級超跑「麥拉倫洗拿」限量跑車。(圖／台調查局提...
調查局追查太子集團跨國洗錢，查扣神級超跑「麥拉倫洗拿」限量跑車。(圖／台調查局提供)

超跑 詐騙 柬埔寨

上一則

蔡英文8日出訪德國 將在「柏林自由會議」發表演說

下一則

台公園赫見35兩黃金、現鈔 路人不敢撿…真相令人心酸

延伸閱讀

柬埔寨太子集團涉在台詐騙、洗錢 北檢查扣45億元拘25人

柬埔寨太子集團涉在台詐騙、洗錢 北檢查扣45億元拘25人
周杰倫概念股發威 巨星傳奇賣機器人給威剛、入股GD東家

周杰倫概念股發威 巨星傳奇賣機器人給威剛、入股GD東家
周杰倫剛私約GD…親友砸2.4億成GD公司股東

周杰倫剛私約GD…親友砸2.4億成GD公司股東
新聞眼／周杰倫新MV也發想「奧菲莉亞」撞哏泰勒絲

新聞眼／周杰倫新MV也發想「奧菲莉亞」撞哏泰勒絲

熱門新聞

愈來愈少人願意當老師，教育界嘆「少師化」已成新教育危機。圖為示意圖，非當事人。（記者曾吉松／攝影）

台灣面臨最嚴重師資荒 教師最痛恨二事

2025-10-27 20:02
日媒報導，台灣想用立陶宛模式，以「台灣」為名在愛沙尼亞設代表處但陷僵局。圖為台灣在立陶宛的代表處2022年展示雙方國旗。（路透）

堅持台灣名稱 台在愛沙尼亞設處卡關

2025-11-03 21:28
英國高等教育調查機構QS今天發布2026年亞洲大學排名，台灣大學依然是台灣排名最佳的大學院校，此次排名第23，較上一次進步3名。本報資料照

英國QS亞洲大學排名 這間學校第1名 台大位居第23

2025-11-04 17:17
桃園楊男指控吳姓妻子婚後出軌，甚至懷了小王的孩子，向二人提出侵權行為損害賠償之訴，不過桃園地院民事庭審理發現，楊男已收了吳女及小王的和解金、房產，楊男不能就同一事實提告，駁回原告之訴。(記者陳恩惠／攝影)

少婦出軌男大生「多人運動」懷孕 夫收和解金還告遭駁回

2025-10-31 02:25
台陸軍M1A2T成軍典禮紀念臂章引發爭議，陸軍司令部解釋，臂章上的Taiwan字樣，是結合「為中華民國的生存發展與台澎金馬人民安全福祉而戰」信念；與右臂的中華民國國旗相互輝映。(圖／軍聞社提供)

台陸軍M1A2T臂章Taiwan字樣引議 軍方：凸顯專屬性

2025-11-01 16:35
國立台北教育大學語文與創作學系教授許育健被爆狠劈教育界12女。 示意圖／ingimage

台「教育界王力宏」劈腿12女 專挑人妻 校長、學生不放過

2025-10-29 13:19

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉
華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲

華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲