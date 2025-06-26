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國台辦批大罷免 梁文傑酸：以為是在野黨發言人

記者陳政錄／台北即時報導
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對於中國國台辦發言人朱鳳蓮昨天抨擊台灣大罷免，認為民進黨綠色恐怖的相關言論，陸委會副主委梁文傑今日反酸稱，「如果不是國台辦發言人說的，我還以為是在野黨發言人說的，因為用詞幾乎都一模一樣」。(記者陳政錄／攝影)
對於中國國台辦發言人朱鳳蓮昨天抨擊台灣大罷免，認為民進黨綠色恐怖的相關言論，陸委會副主委梁文傑今日反酸稱，「如果不是國台辦發言人說的，我還以為是在野黨發言人說的，因為用詞幾乎都一模一樣」。(記者陳政錄／攝影)

就「大罷免」，中國國台辦發言人朱鳳蓮昨批民進黨製造「綠色恐怖」，台陸委會副主委梁文傑今日回應駁斥稱，台灣沒有什麼綠色恐怖、綠色獨裁，並指朱的相關發言，「如果不是國台辦發言人說的，我還以為是在野黨發言人說的，因為用詞幾乎都一模一樣」。

梁文傑26日主持陸委會例行記者會，他說，國台辦說台灣是綠色恐怖、寒蟬效應，假借民主之名行獨裁之實，還引發台灣民眾對「綠色恐怖、綠色獨裁」的強烈不滿，「這些話，如果不是國台辦發言人說的，我還以為是在野黨發言人說的，因為用詞幾乎都一模一樣」。

梁文傑接著列舉，在自由之家最新報告中，台灣的自由度排名是亞洲第二，僅次於日本，在經濟學人雜誌的民主指數中，台灣排名第八，為西方國家以外最高名次，所以台灣沒有什麼綠色恐怖，綠色獨裁。

梁文傑說，對岸對於台灣的大罷免非常重視和關心，前次立委沈伯洋父親遭到攻擊，當時他也跟大家報告，這個跟大罷免是有關係的，所以要再一次提醒，罷免或不罷免，誰該罷免誰不該罷免，這是台灣人民自己決定，是台灣的內政，「中共不要干涉」。

至於昨天國台辦記者會上，有中媒提問說，「賴清德稱，今年是故宮博物院建院100周年，屆時台北故宮博物院將與美國博物館合作，不打算與大陸故宮博物院合作」，而國台辦回答這是「何其諷刺，何其可悲」等。

梁文傑點名回應抨擊說，這位所謂「福建廣電」的記者，完全是胡說八道，台總統賴清德是開展當天去致詞，並沒有說只和美國博物館合作，不跟大陸博物館合作的這些話，然而，國台辦發言人就這一句問話，開始罵「數典忘祖之類的」，其實大可不必，因為在錯誤問題上作回答，自然會得到錯誤的結論。

另就台總統馬英九此行赴中訪問，24日參訪酒泉衛星發射中心的中方軍事管制區，讚嘆「中華民族真是了不起」，今天在敦煌兩岸共同弘揚中華文化活動中，脫稿強調，自己主張兩岸和平民主統一等。梁文傑則說，關於馬英九的言論陸委會不評論，政治人物都要受到社會的評價。

但梁文傑也說，要提醒一下，中國科技發展確實是事實，但正被用來對付台灣，今年1到5月越界解放軍飛機數量，較去年同期多很多，這些狀況都令人憂心，所以「身為前總統，我覺得還是為台灣的國軍，還有台灣的人民多想一想」。

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