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新聞評論／非核家園滿月 台灣人提心吊肺

聯合報社論
屏東核三廠2號機已於5月17日停機，進入除役階段，台灣已進入非核家園。(記者劉學聖／攝影)
屏東核三廠2號機已於5月17日停機，進入除役階段，台灣已進入非核家園。(記者劉學聖／攝影)

距517核3廠二號機除役，台灣進入「非核家園」已滿月。儘管賴政府信誓旦旦稱「絕不缺電」，但一個月來，情況顯非如此。台電不僅「火力全開」，將備用、除役的老舊火力機組都派上用場，更連核3廠的「緊急燃油發電機」都推上陣，顯見供電吃緊情勢。今夏用電高峰剛到，全民得隨時提心吊膽。

前兩年核2、核3機組陸續除役後，電力不足問題即已浮現。2023年5月起，每月都出現備轉容量不足10%的「黃燈」。去年情況更形惡化，從3月到年底「月月有黃燈」，6月至11月甚至出現「月月有橘燈」的窘境，備轉容量率已不到6％。也因此，才會發生除役或備用的燃煤機組「偷開」的事件。

核電全部退場後，供電吃緊更雪上加霜。從除役的5月17日至6月18日止，短短30多天，就有18天出現「黃燈」，占總天數的一半，也較去年同期翻倍。5月21日的夜間尖峰用電量，更曾超過94%，亮起橘燈。去年6月到10月，備轉容量率出現黃燈的天數，已超過總天數的一半。從今年的趨勢看，很快就會打破這項紀錄。

目前白天用電高峰是依賴太陽能光電支撐，到了夜間光電歸零，台電只好「火力全開」。因此，動輒出現火力發電占比高達90%甚至95%的情況；對民眾而言，則真真切切是在「用肺發電」。最荒謬的是，核3廠都關閉了，它的緊急燃油發電機組近日竟以「測試運轉」名義被啟動，「滿載」運轉兩個多小時。台電的謊言，連自己都不敢相信吧！

光靠火電及風光電力，已漸漸撐不住台灣的用電缺口。夏天依靠的光電每度價格將近5元(台幣，下同)，冬天依靠的風電每度則將近7元，台電每度電要虧將近2至4元。燃煤發電雖勉強打平，天然氣發電仍是小虧。今年第一季，台電又虧了300多億元，累計虧損突破4500億大關。這就是非核家園的代價。

賴政府為解決台電虧損問題，除了持續編列預算撥補，還祭出「昏招」：要求中油調降「電業用戶」天然氣價格10%。此舉，唯一的目的，是要把台電的虧損轉嫁給中油承擔。事實上，中油這幾年也不好過，5年虧損已達2500億元，把過去盈餘全抵消，累計虧損超過700億元。在「非核家園」的理想國裡，台電和中油都被錯誤政策搞成了「貧戶」。

台電「火力全開」的現象，還帶來環境的惡果。賴政府雖宣稱，火力發電已逐漸改用燃氣；但截至去年，台灣人均煤電使用量仍名列全球前茅。天然氣發電雖較燃煤稍好，但排碳量依然很高；即便如此，賴政府還拒絕中火在2028「以氣換煤」。台灣去年的碳排，在全球67國中位居倒數第8；如此惡名昭彰，人民的健康誰來照顧？

從2017年到2022年之間，台灣曾在非天然災害下發生四次大停電，每次均影響上百萬戶，民眾仍餘悸猶存。在進入「無核家園」的一個月來，各地停電事件頻傳；其中旗津大停電，即影響全區八成用戶。台電每次都振振有詞，聲稱只是技術性問題，乃至是蛇鼠鳥獸等小動物入侵，絕非缺電。但從各項數據看，「用電吃緊」已成常態；只要偶一不慎，另一次大停電將在劫難逃。

民進黨長年懷抱著強烈的「反核情節」，但在實現非核家園之後，它更嚴峻的挑戰也才開始：如何面對自己信念與執政手段的失衡？非核家園背面的現實是：電變得更髒、更貴、更容易斷電缺電；讓民眾活在「提心吊肺」中，賴政府覺得怡然自得嗎？

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