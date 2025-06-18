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花蓮縣府發防災包 一句話被指暗酸黑熊學院

記者王燕華／花蓮19日電
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花蓮縣政府採購13萬組緊急避難包及救難包，19日起分送全縣各家戶。(本報資料照片)
花蓮縣政府採購13萬組緊急避難包及救難包，19日起分送全縣各家戶。(本報資料照片)

花蓮縣府今起發放家戶防災避難救護包，內容物包含三角巾、滅菌紗布塊等物品，每組預算金額500元(台幣，下同，約17美元)免費送家戶。縣府臉書日前開箱，標註「認同花蓮免1380元」，大酸黑熊學院。因中選會明天將宣布罷免投票日，綠議員質疑縣府政治操作，消防局澄清僅是配合到貨日。

花蓮縣府於去年403震後獲議會通過，斥資6500萬元購置13萬組防災包，今天起免費分送家戶。縣府臉書粉絲專頁前天開箱，除了避難救護包照片，文字標註「花蓮鄉親0元」、「認同花蓮免1380」。因黑熊學院最近賣到缺貨的避難包就是1380元，被視為譏諷黑熊學院。

民進黨籍縣議員張美慧昨批評，縣府在官方臉書，發文揶揄、挖苦、嘲諷民間團體自行銷售的救難包，非常不恰當。

她說，防災救護包大量堆在社區活動中心，為什麼不趕快發，要等到今天記者會後才發，是不是因為明天中選會要公告罷免投票日，才刻意操作，讓村里長發放時藉機宣揚反罷免，批評縣府不應把保護縣民安全拿來做政治操作。

縣府消防局澄清，當初有鄉鎮長建議避難救護包最好統一發放，避免有人先拿到，有人後拿到，產生落差感，才決定統一發放。13萬組數量龐大，最後一批交貨日是本月13日，還必須配送到各鄉鎮上百個社區，須預留一些作業時間，才定19日統一發放，絕對不是刻意選日子。

縣府行研處回應，小編搭上這幾天新聞和網路討論的時事議題，以「1380避難包」關鍵字，即席發揮社群媒體文稿創意，希望讓鄉親知道將發送防災包，不是為了比較，也沒有點名特定團體，不少留言已產生一定的話題性。

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