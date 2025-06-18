我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／川普是否介入以伊、大法官幼年變性宣判

聯準會繼續維持利率不變

美國弱化、G7分歧 學者：台灣應憑科技實力爭取參與

記者黃雅慧／台北即時報導
國策研究院董事長兼院長田弘茂，引述他與英國皇家國際事務研究所（Chatham House）前所長尼布利特（Robin Niblett）交流討論內容指出，台灣應以爭取加入WHO的力度來爭取參與G7各種會議。記者黃雅慧／攝影
國策研究院董事長兼院長田弘茂，引述他與英國皇家國際事務研究所（Chatham House）前所長尼布利特（Robin Niblett）交流討論內容指出，台灣應以爭取加入WHO的力度來爭取參與G7各種會議。記者黃雅慧／攝影

G7加拿大峰會15日開幕，美國總統川普成為這場峰會的變數。專家認為，在美國對全世界領導地位弱化下，G7領導人分歧下面臨內部改革挑戰，而台灣憑高科技實力或能積極爭取參與G7。

國策研究院文教基金會18日舉辦「美中貿易科技與G7峰會」，廣邀專家學者，針對美中貿易戰與正在進行的G7峰會進行評析，並在地緣政治變化中思考台灣的未來。

國策研究院董事長兼院長田弘茂表示，G7不光川普不夠重視，內部領導人也嚴重分歧，因為右派力量太多，德國、義大利都在其中。在這樣狀態下，田弘茂引述他與英國王家國際事務研究所（Chatham House）前所長尼布利特（Robin Niblett）交流時提討論內容指出，台灣在政治邦交場合不容易被正式接納，但可以採取第二軌道做法，以爭取加入WHO的力度來爭取參與G7各種會議，因為以台灣擁有的科技實力，應該被包含在裡面。

中華民國前駐美代表高碩泰表示，在川普保護主義、去全球化下，美國領導地位一點一滴弱化，川普第2任「國際退群」成為不可避免的趨勢，但是否加速仍待觀察。他認為G7應通過內部改革，像是擴大成員，讓理念相近者都應被考慮加入，甚至包括台灣。

雖然這次G7峰會並未直接提及抗中，但亞太和平研究基金會執行長董立文認為，今年最明確共識跟成果還是在抗中議題上。因為從近期G7部長級會議（財長、外長等會議）觀察，包括非市場化、低價值小額國際包裹、印太地區安全韌性與合作等議題，「雖未直接點名，但就是針對中國」。此外，他也認為G7未來很可能變成「6+1（美國）」

中山大學財務管理學系特聘教授蔡維哲分析，雖然G7遇到川普提前離開峰會、金磚聯盟持續壯大等挑戰，但仍有三大進展：一是聯盟國家建構多元關鍵礦物供應鏈，降低對中國戰略依賴，確保不會供應中斷，避免關鍵礦物資源武器化；二是數位治理標準制定。如建立數位隱私保護、公平競爭等標準，可對威權數位治理產生制度性制衡；三是印度參加加深印太經濟框架。如果能有較好協調，將有效限制中國經濟影響力擴張。

對於台灣定位，蔡維哲說，高科技是台灣的實力，特別是台灣半導體能成為供應鏈去風險化、去中化關鍵節點，這也是歐美國家需要的資源，因此應該讓台灣參與經濟治理方向。

G7 川普 供應鏈

上一則

台南前副市長之子涉吸金落網 警通知父親竟被當詐騙

延伸閱讀

一洲焦點／川普是否介入以伊之戰、大法官幼年變性宣判

一洲焦點／川普是否介入以伊之戰、大法官幼年變性宣判
稱聯準會主席鮑爾討厭他 川普：明年不會重新任命

稱聯準會主席鮑爾討厭他 川普：明年不會重新任命
打造新矽谷還是白日夢？他點名川普收回前海軍航空站土地

打造新矽谷還是白日夢？他點名川普收回前海軍航空站土地
川普要求伊朗無條件投降…今日你應知道5件事

川普要求伊朗無條件投降…今日你應知道5件事

熱門新聞

洪姓女子33年前到美國攻讀碩士，隨即音訊全無，家人聲請死亡宣告，否則難以辦理繼承遺產，不過被法院駁回。(記者林宛諭／攝影)

台女來美念碩士 33年無音訊 家人聲請死亡宣告 法官駁回

2025-06-11 09:22
館長（右）和汪小菲直播吃飯創下在線人數最高紀錄。圖／摘自「館長惡名昭彰」YouTube

被罵也值得…他估館長中國行5天總收入 驚人數字曝光

2025-06-15 09:17
館長原本的好心情明顯受到影響。圖／摘自YT

當眾被逼問「你是哪國人」 館長尷尬變臉 畫面全放送

2025-06-11 09:24
有「車模界林志玲」稱號的的女模網紅「泡泡」蔡語芯，上個月25日前往醫美名醫吳紹琥開設的法瑞診所接受舒眠治療，不料卻昏迷至今，家屬今遺憾拔管。圖／翻攝蔡語芯臉書

「車模界林志玲」打牛奶針昏迷18天拔管 朝過失致死偵辦

2025-06-12 13:47
前總統馬英九（右）16日上午在大陸國台辦副主任潘賢掌（左）陪同下參觀廈門航空。（記者廖士鋒／攝影）

廈航董座要他多幹幾年 馬英九：憲法規定只能連任一次

2025-06-16 10:38
王先生指出，這次舉辦婚禮，邀請了近百位從世界各國遠道而來的伊斯蘭親友，沒想到卻在婚宴上吃到豬肉。(圖／王先生提供)

穆斯林婚宴驚見豬肉 5星級飯店出包觸犯禁忌 賓客全破戒

2025-06-11 10:29

超人氣

更多 >
喜萊莉「第2個女兒」嫁入索羅斯家 自由派豪門聯姻

喜萊莉「第2個女兒」嫁入索羅斯家 自由派豪門聯姻
市主計長蘭德護送移民時遭ICE拘捕 聯邦指控妨礙執法

市主計長蘭德護送移民時遭ICE拘捕 聯邦指控妨礙執法
酪梨可以這樣切 他靠一招在網路爆紅

酪梨可以這樣切 他靠一招在網路爆紅
送熱狗羞辱人？南加裸體社區7旬夫婦殘忍被殺

送熱狗羞辱人？南加裸體社區7旬夫婦殘忍被殺

中國運輸機 伊朗上空消失引猜想

中國運輸機 伊朗上空消失引猜想