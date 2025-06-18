台南前副市長之子涉吸金落網 警通知父親竟被當詐騙

台南地檢署向法院聲請羈押禁見顏大鈞，目前法院尚未做出裁定。記者袁志豪／攝影

台南市前副市長顏純左四子顏大鈞被控打著「政二代」招牌，利用父親光環吸引生意人投資，吸金疑上億元，還企圖出境，遭檢方境管；顏大鈞昨晚11時許被警方逮捕到案後，依程序通知父親顏純左，結果顏純左以為是來電是詐騙集團 ，起初一直不敢接電話。

台南地檢署今天晚間6時許指出，檢方偵辦顏大鈞涉犯刑法詐欺等案件，檢察官依法核發拘票並指揮專案小組於昨晚拘提到案，經今日訊問後，認其犯嫌重大，且有逃亡、串供、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見；法院正閱卷中，尚未做出裁定。

據了解，顏大鈞昨晚看到拘票，聽到自己涉嫌詐欺、銀行法等案件，並未抗拒，配合被警方帶回；警方依程序要通知他的父親顏純左到台南市刑事警察大隊簽立逮捕通知書，從昨晚到今早，打給顏純左均沒有接電話也沒有回電，最後是透過顏大鈞先趕到刑大的律師才聯繫上。

顏純左與妻子在今天中午診所休息時，趕往簽署，並與兒子交談；據指出，兩人對於警方來電，原以為是詐騙集團，不敢接也不敢回，後來才確認是要通知兒子在刑大，顏大鈞則對於父親被自己連累而登上媒體版面，流淚道歉解釋絕無打著父親跟總統的名號吸金。

據了解，顏大鈞原本經營禮車租賃公司，辦公室裝設奢華，作為他的私人招待所，有許多LV收藏品、高價洋酒，生活豪奢，個人裝扮也是全身名牌，貌似貴公子；昨晚落網時，顏未如過往穿著一身名牌，而是戴黑帽、穿黑褲和口罩，十分低調，身上也僅剩1萬5千元。

檢方表示，本案目前偵辦中，不排除有共犯結構與資金流向待釐清，將持續追查是否涉及洗錢或其他刑責。至於法院是否裁准羈押，預計今日晚間將有結果。