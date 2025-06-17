賴清德聲望升至近5成 民怨也飆新高

台灣一份最新民調顯示，在總統賴清德聲望部分，4成9民眾贊同賴清德總統處理國家大事的方式，4成6不贊同。(中央社)

台灣民意基金會昨天公布最新民調 ，在總統賴清德 聲望部分，4成9民眾贊同賴清德總統處理國家大事的方式，4成6不贊同。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，賴清德走過執政1年後，社會支持度再度往上攀升，直逼5成大關；但不贊同他處理國家大事方式的人，也空前集結。

民調細項指出，對賴清德處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策，16.7%非常贊同，32%還算贊同，19.2% 不太贊同，26.5%一點也不贊同，3.4%沒意見，2.3%不知道、拒答。贊同者比不贊同者多3個百分點。

游盈隆指出，和上個月相比，賴清德總統聲望上揚3個百分點，不贊同他執政表現者飆升8.3個百分點，沒意見者下滑8.5個百分點。從長期趨勢看，2025年6月，賴清德總統聲望回升到48.7%，超越過去1年的平均聲望48.4%，有顯著回升，一舉擺脫連續兩個月的低潮；但另一方面，新的民怨強勢上揚到45.7%，是他上任以來最強的時刻之一，是否與社會主流民意反彈大罷免有關，值得觀察。

此外，行政院長卓榮泰內閣的滿意度44.4%、不滿意度46.1%，不滿意仍多於滿意。據TVBS報導，游盈隆分析，卓內閣上任已超過1年，現正陷入執政困境中，不滿意者仍多於滿意者。

游盈隆說，從長期趨勢看，卓內閣施政表現的民意滿意度，大體上維持在45%正負3的水準，不算太差，也不是太好。值得注意的是，自2025年4月以來，已經連續3個月進入紅色警戒，陷入執政困境，也就是說，不滿意其施政表現者多於滿意者。此外， 內閣施政滿意度若長期顯著低於總統聲望，也會是引發政治風暴的誘因。後續發展，值得關注。