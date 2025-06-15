我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：美國可能會介入以伊 對普亭調解持開放態度

「我命不久矣」明州議員槍案兇嫌 最後簡訊曝光

台灣13歲學生已讓出博愛座 仍被婦人數落到哭

記者邱瑞杰／新北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
基隆客運往來九份的班車上發生博愛座讓座紛爭，影片上傳網路，成為話題。圖／取自臉書基隆人大小事社團
基隆客運往來九份的班車上發生博愛座讓座紛爭，影片上傳網路，成為話題。圖／取自臉書基隆人大小事社團

台灣1名13歲國一男學生搭乘基隆客運時，經人提醒讓出「博愛座」後，又被當眾數落「書唸到哪裡去了」，在車內委屈落淚。校長今天說，導師已與家長聯絡，學生明天來上課，也會給予鼓勵，給他正面的能量。

這段博愛座讓座紛爭影片在網路流傳，成為話題。男學生把博愛座讓給穿著紅衣婦人的媽媽後，紅衣婦人仍在車內數落男學生，念書念到那裡去了。

紅衣婦人質問男學生，「今天是你的阿嬤（搭公車），你會怎麼樣？」男學生至此紅了眼眶，用手拭淚。在紅衣婦人旁站位的另一名婦人，聲援這名男學生，指他已經讓座了，紅衣婦人還一直在講，已經傷害到男學生了。

紅衣婦人重申她認為現在教育失敗的觀點，聲援的婦人要她不要再說了，男學生也啜泣嘶吼，「我已經讓了，妳還講。」紅衣婦著對聲援的婦人說，「這裡沒有妳的事」，婦人回應「什麼叫沒有我的事，妳也太咄咄逼人了，有講就好了。」

同校學生要求紅衣婦人「可以不要道德綁架嗎？」婦人說沒有道德綁架，學生回應「妳就是」，紅衣婦人反駁，所以現在是要我們讓位回去嗎？學生回說「都把人家逼下來了。」客運司機後後將車子暫停路邊，出面勸解，結束這場約5分鐘的風波。

男學生就讀學校的校長今天說，這件事發生在13日下午放學時段，學校得知原委後，導師已和家長和男學生聯絡，學校事後也會鼓勵男學生，會給他正面的能量。

學生搭公車通勤，校方教學生如何看待「博愛座」？校長說，學校都是跟學生說，博愛座並沒有說一定要讓給誰，就是優先給身體有需要坐的人，不管年紀老的，或者是身心障礙者，或者是孕婦。

校長表示，學校也會跟學生講，可以的話就主動讓座，如果車內真的很擠，暫時沒有其他座位，那可以坐博愛座，有看到有人需要讓座，再起身讓座就好。

博愛座

上一則

賴清德探視陳菊 府：陳菊恢復狀況穩定持續進步

延伸閱讀

讓座

讓座
日地鐵觀光客占博愛座聚餐 辣妹怒斥：在日本要守規矩

日地鐵觀光客占博愛座聚餐 辣妹怒斥：在日本要守規矩
孫儷被爆移居英國買豪宅 鄧超事業也轉向國際

孫儷被爆移居英國買豪宅 鄧超事業也轉向國際
孫儷「英國買豪宅、舉家移居」？網吐槽：造謠不需成本

孫儷「英國買豪宅、舉家移居」？網吐槽：造謠不需成本

熱門新聞

洪姓女子33年前到美國攻讀碩士，隨即音訊全無，家人聲請死亡宣告，否則難以辦理繼承遺產，不過被法院駁回。(記者林宛諭／攝影)

台女來美念碩士 33年無音訊 家人聲請死亡宣告 法官駁回

2025-06-11 09:22
館長原本的好心情明顯受到影響。圖／摘自YT

當眾被逼問「你是哪國人」 館長尷尬變臉 畫面全放送

2025-06-11 09:24
自稱以「和平大使」身分首次訪問中國大陸的網紅「館長」陳之漢10日晚間搭機落地上海浦東國際機場，他表示，民進黨多年來的選舉策略都是靠中國恐懼而獲得選票，此行的主要目的是要戳破民進黨的謊言。記者陳宥菘／攝影

台網紅訪上海：我全程直播 來戳破民進黨謊言

2025-06-10 11:19
王先生指出，這次舉辦婚禮，邀請了近百位從世界各國遠道而來的伊斯蘭親友，沒想到卻在婚宴上吃到豬肉。(圖／王先生提供)

穆斯林婚宴驚見豬肉 5星級飯店出包觸犯禁忌 賓客全破戒

2025-06-11 10:29
有「車模界林志玲」稱號的的女模網紅「泡泡」蔡語芯，上個月25日前往醫美名醫吳紹琥開設的法瑞診所接受舒眠治療，不料卻昏迷至今，家屬今遺憾拔管。圖／翻攝蔡語芯臉書

「車模界林志玲」打牛奶針昏迷18天拔管 朝過失致死偵辦

2025-06-12 13:47
海軍前上校艦長呂榮華6年前與部屬到KTV唱歌，帶也喝了不少酒的女軍官進飯店，呂卻意圖不軌，基隆地檢署依強制性交未遂罪起訴呂，一審判他4年6月徒刑，台灣高等法院駁回上訴。(本報資料照片)

脫衣吻下體…海軍艦長性侵女軍官未遂 判4年6月

2025-05-29 02:24

超人氣

更多 >
4生肖運勢爆發 屬豬好人緣贏上司青睞、他準備升職又加薪

4生肖運勢爆發 屬豬好人緣贏上司青睞、他準備升職又加薪
南加「不要國王」遊行生變 示威者與警爆衝突

南加「不要國王」遊行生變 示威者與警爆衝突
在美生活14年要回國了 加州華人細數最難忘回憶

在美生活14年要回國了 加州華人細數最難忘回憶
華府閱兵 6600兵力震撼 川普：美國陸軍永不放棄永不投降

華府閱兵 6600兵力震撼 川普：美國陸軍永不放棄永不投降
明州槍案兇嫌留下近70人名單「宣言」 州長副州長皆在列

明州槍案兇嫌留下近70人名單「宣言」 州長副州長皆在列