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今晚返台 館長總結訪中行：人民越來越好 永遠打不起來

特派記者陳宥菘／上海即時報導
首度造訪中國的網紅「館長」陳之漢6天5夜行程今（15）日落幕，他自評此行「非常成功」，強調仇恨來自於不了解，而見面三分情，「人民如果越來越好，永遠打不起來」。(記者陳宥菘／攝影)
首度造訪中國的網紅「館長」陳之漢6天5夜行程今（15）日落幕，他自評此行「非常成功」，強調仇恨來自於不了解，而見面三分情，「人民如果越來越好，永遠打不起來」。(記者陳宥菘／攝影)

網紅「館長」陳之漢6天5夜訪中行今（15）日即將落幕，對於行前以「和平大使」身分到訪的期待，他自評此行「非常成功」，強調仇恨來自於不了解，而見面三分情，「人民如果越來越好，永遠打不起來」。他也回應「捧中貶台」的批評，強調自己是台灣人，從未批評台灣，並指「今天台灣不是不好，是民進黨不好。」

館長首度訪問中國今天結束，晚間將從上海搭機返回台灣。他今天中午在上海下榻飯店接受本報採訪。

經過6天的訪問，館長表示，中國的消費水準、人民的生活，還有可見世界各大品牌、車輛、道路、基礎建設、進步等等，超乎他的想像，過往認為中國「水深火熱」，甚至對中國種種的負面認知一掃而空，「完全就是民進黨的謊言。」

館長說，很可惜的是，國內很多人仍認為是一場戲，所有東西都是安排好的。中國的確進步的很快，「這是台灣當局必須要好好的思考，到底他們帶給人民的未來是什麼，是不斷的內耗？還是準備要面臨戰爭？還是要為了人民的未來努力地改變、進步？」

有質疑認為館長此行「吹捧中國、貶低台灣」，館長回應稱，他從未貶低台灣，而是被斷章取義，「我是台灣人，我怎麼會貶低台灣？我以前認為台灣No.1，但是我們來到這邊我們要自省，不能驕傲」。

館長接著抨擊指，「今天台灣不是不好，是民進黨不好。（民進黨）執政9年的時間，這10年中國大陸進步了多少，我們又進步了多少？」館長說，他可以感受到中國當局的認真，各項東西都要做，「可是民進黨就是玩選舉，玩的是奪權、內耗。」

館長行前以「和平大使」身分自居，隨著行程走入尾聲，館長自認此行「非常成功」，強調如果可以交流就一定要交流，「我來了，越來越多人會來，大家越來越接觸，仇恨就降低了。」他認為仇恨來自於不了解，而見面三分情，實際接觸、吃吃喝喝和多看，自然而然會有嶄新的想法。

「講著一樣的語言、過著一樣的節日，吃著一樣的料理，卻要拿刀互砍，這不是很奇怪的事情？」館長強調，人民如果越來越好，永遠打不起來。他也提到目前有很多台灣人都想到中國看看，「這就是我此行最大的目的」。

未來是否規畫再度訪中？館長說，他目前為止還不知道，「我先回去（台灣）面對這一場硬仗」，中國歡迎他，但回台後也許很糟糕，「也許再也不能來，或者我也不敢來，或者我的生意被他們抵制到倒了，我也沒錢來」。館長強調，他這趟「真的沒有拿半毛錢，都花自己的錢」，所以還要回去看效益表現。

面對民進黨政府將此行與中國官方合作掛鉤，館長反擊稱，「他們不知道要講什麼的時候就講這個。」他並表示自己「不是拿錢」，而是到中國「賺錢」，不過這趟因全程直播也沒有時間談生意，「未來當然希望有機會，賺錢嘛，做生意誰不要。」

首度造訪中國的網紅「館長」陳之漢6天5夜行程今（15）日即將落幕，針對「捧中貶台...
首度造訪中國的網紅「館長」陳之漢6天5夜行程今（15）日即將落幕，針對「捧中貶台」的批評，他強調自己是台灣人，從未批評台灣，並指「今天台灣不是不好，是民進黨不好。」(記者陳宥菘／攝影)

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