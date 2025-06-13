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大陸人當台灣兵？陸委會：責任義務不因喪失台灣身分免除

記者陳政錄／即時報導
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陸委會今天表示，依兩岸條例，因台灣人民身分所負之責任及義務，不因在大陸設籍、喪失台灣身分而喪失或免除，且國防部有適當管理方式，防杜國安疑慮。（本報資料照片）
陸委會今天表示，依兩岸條例，因台灣人民身分所負之責任及義務，不因在大陸設籍、喪失台灣身分而喪失或免除，且國防部有適當管理方式，防杜國安疑慮。（本報資料照片）

本報報導，北市有民眾去年先後接到區公所電話與公文，要2016年就放棄中華民國籍、現為中國大陸籍的姪子返台服兵役，形同要「大陸人當台灣兵」，且類案目前雙北有十一例。陸委會今天對此回應說，依兩岸條例，因台灣人民身分所負之責任及義務，不因在大陸設籍、喪失台灣身分而喪失或免除，且國防部有適當管理方式，防杜國安疑慮。

陸委會表示，依兩岸條例第9條之1第2項規定，在中國大陸設籍或領用陸方護照者，喪失台灣人民身分及在台選舉、罷免、創制、複決、擔任軍職、公職及其他在臺灣設有戶籍所衍生相關權利，但因台灣人民身分所負之責任及義務，不因而喪失或免除。

陸委會說，該條立法目的係為維護「服役公平性」，避免役男利用到中國大陸設戶籍以逃避兵役，對具類此身分之役男，國防部會有適當的管理及處置方式，防杜相關國安疑慮。

本報今晨報導，北市有民眾去年先後接到區公所電話與公文，要2016年就放棄中華民國籍、現為中國大陸籍的姪子返台服兵役，但姪子一家長居大陸已30年，疫情後迄今未返台，兵役局稱依法辦理，若沒服役恐被通緝。該民眾還稱，憂心不論姪子當幾天兵，回大陸後就會被當作「叛國」抓走。

另，對於「大陸人當台灣兵」，雙北目前有11例。北市兵役局也坦言，這是中央法令，北市今年有9例，往年有2人因此被移送，後來也去當兵。而新北市目前類似有2案。

中華民國 國防部 疫情

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