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來美參與永續能源會議 潘孟安透露賴清德交付1任務

記者周佑政／台北即時報導
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台總統府秘書長潘孟安5日出席在美國舉行的「阿拉斯加永續能源會議」並發表演說。(圖／台總統府提供)
台總統府秘書長潘孟安5日出席在美國舉行的「阿拉斯加永續能源會議」並發表演說。(圖／台總統府提供)

台總統府秘書長潘孟安5日出席在美國舉行的阿拉斯加永續能源會議，潘孟安今天表示，出發前， 台總統賴清德交付他一個任務：有效溝通，確保國家利益，為台灣全力以赴。他強調，世界正在改變，台灣就在裡面。面對貿易挑戰與國際局勢動盪，「我們沒有選擇停下腳步，只有迎難而上。」

潘孟安與經濟部次長賴建信、中油公司董事長方振仁受美國能源部邀請函邀請，出席2日至5日於美國阿拉斯加州安克拉治舉行的阿拉斯加永續能源會議（Alaska Sustainable Energy Conference）。

潘孟安今天在臉書表示，不只參與，更要發聲，除了在能源會議中發表演說，他也與美國能源部長萊特（Chris Wright）、內政部長柏根（Doug Burgum）、環保署長李修頓（Lee Zeldin）、阿拉斯加州州長鄧利維（Mike Dunleavy）、聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）等美方官員，前往阿拉斯加北坡（North Slope）地區，考察當地極地能源基礎建設。

潘孟安說，「雖然低溫刺骨，我們彼此卻談得熱切」，希望能在全球氣候變遷與極權挑戰下，建立民主夥伴的韌性與責任。

潘孟安表示，在AI科技與能源轉型的關鍵時刻，台灣願意與美國攜手成為可信賴的夥伴，積極投入高科技、綠能與供應鏈安全的全球佈局。

潘孟安說，這不只是一趟跨越7500公里的旅程，更是台灣走向世界的過程。「我們選擇主動走出去，理解他人的步伐，也堅定選擇自己的方向，我想要謝謝每一位堅定相信台灣的你們。」

潘孟安表示，再次感謝美方的邀請，未來，賴總統與政府也會持續努在各領域，與美國及國際社會共同合作實現多元堅實的夥伴關係。

阿拉斯加州 能源部 綠能

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