吳沛憶罷免案未達標 康家瑋：在地早已受夠藍白鬧劇

民進黨中正萬華市議員擬參選人康家瑋（右）表示，市民早已受夠藍白不問是非、為罷而罷的鬧劇，也感謝中正萬華的鄉親，願意擔任民進黨立委吳沛憶（左）最溫柔、堅實的後盾。（圖／康家瑋提供）

罷免民進黨 立委吳沛憶行動宣告失敗。民進黨中正萬華市議員擬參選人康家瑋表示，市民早已受夠藍白不問是非、為罷而罷的鬧劇，也感謝中正萬華的鄉親，願意擔任吳沛憶最溫柔、堅實的後盾。

康家瑋細數吳沛憶政績，表示吳沛憶一當選立委後，就將全數選舉補助款投入公益、回饋在地，而在立法院盡管面對到藍白的反智壓制，吳沛憶仍勤勤懇懇地為爭取地方建設。在中正萬華走一圈，就能看到吳沛憶在老舊校舍翻新、行人安全強化、社宅建設、公園改建、文化觀光 等方方面面的政績。

康家瑋指出，吳沛憶就任立委一年多以來，扎扎實實、一步一腳印地跑遍大街小巷，把中正萬華的大小事都扛起來了。他在地方跑行程時也常常遇到吳沛憶，看見她與鄉親們互動的眼神、一句句溫暖的問候，都證明了她一直都認真關懷著每位鄉親好朋友。

康家瑋說，自吳沛憶罷免案第一階段連署通過以來，藍白卻持續渲染吳沛憶無政績，用謊言大鬧中正萬華，在地民眾的眼睛都是的雪亮，如今謊言被戳破，也代表著在地民眾早已看不下去藍白為罷而罷，意圖製造紛亂的的鬧劇。公道自在人心，此刻中正萬華的每一份民意，都是未來吳沛憶最溫柔、堅實的後盾。