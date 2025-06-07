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路邊丟600萬真鈔沒人敢撿 他在派出所前脫褲露鳥罰1萬元

記者邵心杰／台南即時報導
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李男上月底在北區超市丟下一塑膠袋後離開，店員通報內有大筆現金遺留，經銀行清點為新台幣416萬元，警方依法登錄為拾得物，事後他也出面領回。(記者邵心杰／翻攝)
李男上月底在北區超市丟下一塑膠袋後離開，店員通報內有大筆現金遺留，經銀行清點為新台幣416萬元，警方依法登錄為拾得物，事後他也出面領回。(記者邵心杰／翻攝)

台南李姓男子3月底將600萬(新台幣，約20萬美元)真鈔丟在路邊沒人敢撿，上月底又在北區超市丟下一塑膠袋後離開，經清點為416萬元(約14美元)出面領回，未料，警方日前通知他領回土地所有權狀，竟將拾得物卷宗藏在上衣內，經警要求歸還，他竟在派出所門口前脫褲露鳥，法官認他藉端滋擾公共場所處罰鍰1萬元(約334美元)。

李男於警詢時均辯「不知道、不記得、沒有印象」。然而，經員警出示鹽行派出所監視器、員警手機錄影畫面等，他也不否認該錄影畫面所攝得男子是他本人。

據調查，他經永康警分局鹽行派出所員警通知領回3月29日5時25分許，棄置在派出所的土地所有權狀，他於同年月30日1時51分許，至鹽行派出所領回。

然而，他竟拿走警方拾得物卷宗並藏匿在上衣內，經員警發現後要求他歸還，卻拒不歸還，並坐在派出所門口脫下其身上所穿長褲、內褲裸露生殖器。現場並有密錄器譯文、拾得物卷宗及相關錄影畫面截圖佐證，警方依違反社會秩序維護法移送法辦。

新市簡易庭認為，依社會秩序維護法第68條第2款，藉端滋擾住戶、工廠、公司行號、公共場所或公眾得出入之場所者，處3日以下拘留或1萬2000元以下罰鍰。

新市簡易庭指出，李男於領回遺失物之際，無故取走員警職務上所掌管的拾得物卷宗且拒不歸還，並在鹽行派出所門口脫下其身上長褲及內褲裸露生殖器，足認他所為言行，是藉特定事端擴大發揮，擾亂鹽行派出所安寧、秩序，而逾越在一般社會大眾觀念中所容許合理範圍，滋擾，確屬進行滋擾，其違序行為堪予認定。

同時，審酌李男違序後態度，行為動機、目的、手段及其所生危害，及已有多次涉犯同一類型違序行為經本院裁罰在案等一切情狀，認他藉端滋擾公共場所處罰鍰1萬元。

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