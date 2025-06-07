幕後／賴清德指示潘孟安訪美 背後與對等關稅有關

台總統府秘書長潘孟安（左）當地時間2日在駐美大使俞大㵢（右）陪同下，應邀與美國能源部長萊特（中）等人參訪美國阿拉斯加北坡（North Slope）地區，實地考察極地能源基礎建設。（圖／台總統府提供）

因應美國對等關稅 政策，台總統賴清德 多次強調，將對美提高採購國家必要能源。據了解，台灣已在今年3月與美方簽署意向書，正面表達對阿拉斯加LNG專案及相關輸氣設施的高度關注。此次阿拉永續能源會議，台灣接獲美方邀請，賴清德指示潘孟安親自率團前往阿拉斯加。

台灣受美方邀請參與阿拉斯加永續能源會議，知情人士說，日韓等國皆派遣高階官員出席。日本 由日本經濟省國際事務審議官松尾剛彥出席，日前美國總統川普與日本首相石破茂在白宮會晤時，也曾就阿拉斯加LNG項目與日本擴大進口美國天然氣等事宜進行討論；南韓國方面，由主責能源產業相關政策的能源部副部長李昊鉉及其他能源部官員出席。

黨政人士表示，面對美國對等關稅政策，府院行政與國安團隊持續與美方積極談判交涉，分進合擊。如日前行政院副院長鄭麗君率團前往華府，就對等關稅等經貿議題與美方進行首次實體磋商，會中針對關稅、非關稅貿易障礙及台美各項經貿合作議題進行討論與意見交換。

黨政人士說，5月上旬登場的「選擇美國投資高峰會」，由政院秘書長龔明鑫領軍、經濟部長郭智輝等代表出席，台灣共有138家企業參與，再次成為規模最大代表團，AIT處長谷立言對此也肯定，台灣企業曾是推動中國工業化的關鍵，預期將在美國重振製造業時扮演要角。

此外，經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮5月中旬前往韓國濟州島，出席APEC貿易部長會議，期間並與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）會談，雙邊再次各自分享對台美經貿合作期盼，並期待再持續展開磋商。

美國對等關稅90天寬限期將至，涉外人士表示，賴清德認為團隊每一份子都該在關鍵時刻為國家效力發揮所長，因此府院分進合擊、分工合作，奔走交涉談判，零時差與美方保持緊密溝通，目標要確保國家利益、經濟穩定發展為前提，取得台美間最佳談判結果。