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潘孟安赴阿拉斯加能源會議發表演說 會美能源、內政部長

記者周佑政／台北即時報導
台總統府秘書長潘孟安（左）當地時間2日在駐美大使俞大㵢（右）陪同下，應邀與美國能源部長萊特（中）等人參訪美國阿拉斯加北坡（North Slope）地區，實地考察極地能源基礎建設。（圖／台總統府提供）
台總統府秘書長潘孟安（左）當地時間2日在駐美大使俞大㵢（右）陪同下，應邀與美國能源部長萊特（中）等人參訪美國阿拉斯加北坡（North Slope）地區，實地考察極地能源基礎建設。（圖／台總統府提供）

為強化台美雙邊在能源轉型領域的全面合作夥伴關係，台總統府秘書長潘孟安5日出席在美國舉行的「阿拉斯加永續能源會議」。潘孟安在會中發表演說指出，阿拉斯加州得天獨厚的天然資源，在強化印太地區能源韌性更扮演至關重要的角色，也符合台灣能源安全布局，台灣政府已準備好持續加強對美合作關係。

總統府表示，潘孟安與經濟部次長賴建信、中油公司董事長方振仁受美國能源部邀請函邀請，出席2日至5日於美國阿拉斯加州安克拉治舉行的阿拉斯加永續能源會議（Alaska Sustainable Energy Conference）。

潘孟安5日上午應美國政府邀請在阿拉斯加永續能源會議中發表演說，他表示，穩健的台美關係、和平穩定的台海，是印太區域乃至全球和平、穩定與繁榮的基石。

潘孟安表示，台灣願意成為未來AI時代科技發展的支點，與美國共同鞏固在高科技及AI領域之領先地位。而阿拉斯加州得天獨厚的天然資源，在強化印太地區能源韌性更扮演至關重要的角色，也符合我國的能源安全的佈局，台灣政府已經準備好持續加強對美合作關係。

潘孟安表示，面對極權主義擴張、氣候變遷、疫情等各種挑戰，期待台灣和美國繼續加強合作，發揮彼此的優勢，共同打造「非紅供應鏈」，強化雙方的經濟韌性，並且帶動全球科技的進步發展。最後也代表賴清德總統邀請在座貴賓訪台，以進一步瞭解及喜愛台灣。

台總統府表示，潘孟安當地時間2日也在駐美大使俞大㵢陪同下，應邀與美國能源部長萊特（Chris Wright）、內政部長柏根（Doug Burgum）、環保署長李修頓（Lee Zeldin）、阿拉斯加州州長鄧利維（Mike Dunleavy）、聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）等一同參訪美國阿拉斯加北坡（North Slope）地區，實地考察當地極地能源基礎建設。

總統府表示，潘孟安此行與美方官員就台美能源合作及永續發展等議題交換意見，彰顯台美在各層級、各領域的多元堅實夥伴關係。

台總統府秘書長潘孟安5日出席在美國舉行的「阿拉斯加永續能源會議」並發表演說。（圖...
台總統府秘書長潘孟安5日出席在美國舉行的「阿拉斯加永續能源會議」並發表演說。（圖／台總統府提供）

阿拉斯加州 能源部 AI

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