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歐陽娜娜、旺中涉違反兩岸條例案 陸委會：查處中

記者陳政錄／台北即時報導
陸委會副主委兼發言人梁文傑5日主持例行記者會。記者陳政錄／攝影
陸委會副主委兼發言人梁文傑5日主持例行記者會。記者陳政錄／攝影

對於陸委會先前表態，查處歐陽娜娜等藝人，和旺中集團涉嫌違反兩岸條例第33條之1，與中共黨政軍合作一案的進展，陸委會副主委梁文傑5日表示，正在查處中，有結果會和大家報告。他也透露，據統計，近十年來共有17件案例，是因違反兩岸條例第33條之1而被裁罰。

此前，對台灣藝人到中國發展，配合中共轉發涉及統戰的圖卡，陸委會表態，藝人歐陽娜娜等已列為重要行政查核對象，初步鎖定多達20多人；另，上周兩岸中華文化峰會、兩岸媒體人峰會在北京舉辦，旺旺集團總經理蔡旺庭的「我們就是中國人」發言受中方宣傳，因相關峰會被陸委會定義為統戰活動，台政府也將查處旺中集團是否違反兩岸條例第33條之1，與中共黨政軍合作。

但對於這兩案備受關注案件的查處進度，和預計何時公布結果，梁文傑今天僅表示，目前是在查處中，有結果會和大家報告。

梁文傑還透露，據統計，近十年來累計共有17件案例，是因違反兩岸條例第33條之1而被裁罰。

至於今天稍早，文化部次長李靜慧表示，對於藝人，會討論跟研議罰鍰是否涉及追討曾經的補助，或限制未來補助資格。梁文傑說，陸委會的立場，還是依據兩岸關係條例的現有條文處理，而補助相關屬於文化部的職權，若文化部「有一個比較具體的想法的話，確實是可以來找我們討論」。

值得注意的是，就台灣桌球好手林昀儒參與中國職業球隊，在出席活動時戴上「紅領巾」惹議，梁文傑說，林被安排去參加這樣的活動，對中共來說是一個藉機統戰的做法。

至於會不會也影響林昀儒的政府補助，梁文傑僅表示，林昀儒是職業選手，是否拿政府補助陸委會並不清楚。

中共 林昀儒

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