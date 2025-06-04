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彰化高中2生發現小行星 12年後以「彰中」台語命名

中央社彰化4日電
彰化高中校友、曾是天文研究社成員的謝孟邑（左3）及洪國睿（左2）在學期間發現未知小行星，畢業多年後以「彰中」台語命名，近期獲審核通過，2人4日一同返回母校致贈彰中小行星認證看板。（彰化高中提供）中央社
彰化高中校友、曾是天文研究社成員的謝孟邑（左3）及洪國睿（左2）在學期間發現未知小行星，畢業多年後以「彰中」台語命名，近期獲審核通過，2人4日一同返回母校致贈彰中小行星認證看板。（彰化高中提供）中央社

彰化高中天文研究社學生2012年發現未知小行星，12年後以「彰中」台語Tsiongtiong命名，近日獲國際天文學聯合會審核通過，2名發現的學生今天回母校致贈小行星認證看板，感謝師長栽培。

國立彰化高級中學今天發布新聞稿，當時高二生謝孟邑及高一生洪國睿參與國際天文搜尋聯盟小行星搜尋活動，發現數顆小行星，其中1顆2012VD78經其他天文台多年觀測資料，確認取得永久編號551082。

指導老師獲得通知後，立即與已畢業的謝孟邑、洪國睿取得聯繫並討論命名，由於已有小行星名為「彰化」，因此他們想到以彰化高中台語簡稱Tsiongtiong命名。

彰化高中表示，希望彰中不僅能在地圖上找到，也可於天空中看到，並讓本土語文在國際間、天文界閃耀。

謝孟邑、洪國睿今天特別回母校致贈彰中小行星認證看板，感謝師長培育，更鼓勵社團學弟妹再接再厲。

謝孟邑說，當時並沒有想過送出的資料能在十多年後取得永久編號，更依照他們提出的建議命名，這份喜悅屬於整個彰中。

洪國睿表示，這顆屬於彰中的小行星，像是遙遠太空中有一位彰中人全年無休守護他們。

彰化高中指出，Tsiongtiong小行星軌道位於火星與地球間的小行星帶，繞太陽公轉1圈需時約3.5年，視星等大約介於19.5至21.5等之間。

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