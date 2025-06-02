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台現役軍人捲詐欺與金錢糾紛 竟選擇逃兵遭判刑

記者郭政芬／新竹即時報導
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新竹地方法院。記者郭政芬／攝影
新竹地方法院。記者郭政芬／攝影

莊姓現役軍人原本應該在2023年12月10日晚間收假返營，然而莊男因另涉犯詐欺等案件，且在軍中與他人有金錢糾紛，竟萌生長期逃避職役的念頭，未依規定時間返營，最後遭新竹地方法院依違反「陸海空軍刑法」，判決有期徒刑4月。

法官調查，莊男在2023年9月入伍服役，隸屬陸軍且軍階為二等兵，屬現役軍人，莊男在2023年12月8日休假離營，但未如期於12月10日返營，然而莊男因另涉犯詐欺等案件，且在軍中與他人有金錢糾紛，竟意圖長期脫免職役，於當天晚上8、9點，以電話及通訊軟體LINE聯繫副連長、中士班長，誆稱其已乘坐火車準備返營，旋即無法聯繫而未按時返營。事後軍方通報新竹憲兵隊，經多次拘提未果，憲兵隊隨後將此案移至新竹地檢署起訴。

法院審酌莊男是現役軍人，因另涉犯其他刑案，且與他人間有金錢糾紛，竟不思以合法方式處理，反而藉詞蒙騙長官而未按時返營，足見其法治觀念淡薄，枉顧國家法令、部隊紀律與自身職責，嚴重影響部隊管理及國防安全，所為實屬不該。

惟念及莊男坦承犯行，犯後態度尚可；又莊男於本案行為後，仍透過LINE與副連長聯繫，並將其犯案動機、心中顧慮等情如實告知副連長，堪認被告對其行為之不當仍有基本認知，尚未達毫無悔意的程度，依違反「陸海空軍刑法」，判決有期徒刑4月，可易科罰金。

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