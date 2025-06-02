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罷瑤連署共142件填錯罷免人 吳思瑤：一次比一次更扯

記者黃婉婷／台北即時報導
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民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委吳思瑤罷免案近期爭議頻傳，今又爆出第一階段提議書中有多達142份的「被罷免人」並非吳思瑤。吳思瑤發文批評，這情節「一天比一天離奇，一次比一次更扯」；而中選會也證實此消息，但未針對錯載對象做出說明。

民進黨立院黨團總召柯建銘助理周軒爆料，他取得一份北市選委會今年2月發給中選會的公文，當中驚見一句，罷免吳思瑤的第一階段連署書，居然有142件連署書所載的被罷免人並非吳思瑤，此文一出引發熱議。

吳思瑤也隨即發文批評，惡罷吳思瑤情節超展開，一天比一天離奇，一次比一次更扯。她說，「地動刪瑤」領銜人賴苡任昨天才因批評民進黨修法沒收罷免領銜人數，被狠狠打臉，今又傳出一階連署送件混入142份根本不是罷免吳思瑤的連署書，痛批：「國民黨抄名冊中央廚房被抓包？」

中選會今證實消息，表示在今年2月26日北市選委會來文，提到北市第一選區罷免案提議人名冊中，有142件所載被罷免人姓名不合，北市選委會便未列入收件數。

不過，針對錯載對象到底是誰，中選會指出，因北市選委會來文並未另予敘明，所以應由北市選委會對外說明，中選會無其他評論或回應。

罷免 民進黨 國民黨

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