我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

六四36周年 天安門母親張先玲：他們為什麼這麼怕我

中國汽車業毛利率 只剩「毛三到四」

因應中國軍事封鎖 美學者：台灣應確保能源安全

記者陳熙文／華盛頓即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華府「全球台灣研究中心」29日針對賴政府執政周年舉行座談會，美國智庫戰爭研究所分析師沙茨（中）建議台灣因應中國軍事封鎖，應確保能源和通訊安全。（記者陳熙文／攝影）
華府「全球台灣研究中心」29日針對賴政府執政周年舉行座談會，美國智庫戰爭研究所分析師沙茨（中）建議台灣因應中國軍事封鎖，應確保能源和通訊安全。（記者陳熙文／攝影）

華府「全球台灣研究中心」（GTI）29日舉行座談會，美國智庫戰爭研究所（Institution for the Study of War）分析師沙茨（Daniel Shats）表示，面對中國可能軍事封鎖台灣，台灣必須確保能源安全，不排除發展包括核能在內的再生能源，並表示，他不認為台灣有辦法單獨突破封鎖。

白宮前國安會官員、現任布魯金斯學會（Brookings Institution）資深研究員萊特（Thomas Wright）日前表示，中國4月的軍演釋出訊號，中國有可能正在為未來的對台行動做準備；萊特指出，中國準備採取的行動可能不到武力犯台，更傾向執行隔離、封鎖台灣的劇本。

面對中國有可能軍事封鎖台灣，沙茨說，台灣必須對能源安全做準備，他表示台灣非常仰賴能源進口，尤其是液化天然氣、煤等。

沙茨表示，台灣的能源雖有存量，但存量不足以維持長時間的供應，甚至台灣在夏季供電高峰，還可能看到電力不足造成停電等情況。

沙茨說，台灣應該擴大能源存量，或者發展包括核能在內的再生能源選項；不過，沙茨也表示，他明白核能在台灣的爭議性。

此外，沙茨也指出，中國的軍事封鎖有可能切斷台灣的對外通訊，特別是近期觀察到地下電纜被切斷的情況。

沙茨表示，台灣必須發展多重通訊技術，包括以人造衛星為基礎的通訊科技，建立與「星鏈」（Starlink）類似的本土科技，將有助於台灣對抗中國封鎖。

沙茨說，他不認為台灣有能力單獨突破中國的封鎖，所以台灣與美國、日本和其他夥伴的互動非常重要。

白宮 華府 天然氣

上一則

端午立蛋不稀奇 台灣這裡立888顆大西瓜

延伸閱讀

挺核能 三三會林伯豐：最大笑話是台灣不缺電但會停電

挺核能 三三會林伯豐：最大笑話是台灣不缺電但會停電
MLB／抗癌又遇肩傷不放棄 守護者右投感人初登板

MLB／抗癌又遇肩傷不放棄 守護者右投感人初登板
新州城大併入肯大 改名肯恩澤西城市大學

新州城大併入肯大 改名肯恩澤西城市大學
路透：美邀日韓台官員訪阿拉斯加 協商440億美元LNG計畫

路透：美邀日韓台官員訪阿拉斯加 協商440億美元LNG計畫

熱門新聞

海軍前上校艦長呂榮華6年前與部屬到KTV唱歌，帶也喝了不少酒的女軍官進飯店，呂卻意圖不軌，基隆地檢署依強制性交未遂罪起訴呂，一審判他4年6月徒刑，台灣高等法院駁回上訴。(本報資料照片)

脫衣吻下體…海軍艦長性侵女軍官未遂 判4年6月

2025-05-29 02:24
軟糖示意圖。圖/AI生成

赴泰嘗鮮1款軟糖 他回台被註記「終身不得捐血」

2025-05-27 15:55
台灣新北張男與年僅12歲的女童發生性關係，一審被判刑3年6月；示意圖。（本報資料照片）

25歲台男網戀12歲女童 24小時內床戰3回 挨告判3年半

2025-05-23 21:10
整串粽子示意圖。(本報系資料照)

男友媽送「整串粽」遭嗆沒常識 網熱議：沒聽過

2025-05-25 10:23
中山附醫法醫科主任高大成。記者趙容萱／攝影

台婦跌倒後離奇猝死 兒5日後才發現…醫師易疏忽奪命關鍵

2025-05-25 19:13
一名美國籍男子在台發生車禍，造成下半身癱瘓，上網分享自身遭遇。（取材自「Dull Men's Club」臉書社團）

美籍男子在台車禍致癱瘓 為官司困3年終於能回家

2025-05-23 23:00

超人氣

更多 >
3大「最值得深交」星座 人品好、沒心機、暖到心坎裡

3大「最值得深交」星座 人品好、沒心機、暖到心坎裡
4生肖遇大運「財富成長黃金10年」 他升職又加薪

4生肖遇大運「財富成長黃金10年」 他升職又加薪
洛杉磯約70華人聚眾吸毒淫亂被抓 無身分者恐遞解

洛杉磯約70華人聚眾吸毒淫亂被抓 無身分者恐遞解
青島女孩江玉蓉哈佛畢業致詞暴紅 網：比川普有格局

青島女孩江玉蓉哈佛畢業致詞暴紅 網：比川普有格局
13職業不怕AI取代、年薪逾5萬元 分析：這些工作有共通點

13職業不怕AI取代、年薪逾5萬元 分析：這些工作有共通點