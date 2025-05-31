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端午立蛋不稀奇 台灣這裡立888顆大西瓜

記者潘奕言／屏東即時報導
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屏東縣佳冬鄉舉辦端午立西瓜活動，888顆大西瓜在石光見廣惠宮三山國王廟前道路整齊排列豎立，非常壯觀。(記者潘奕言／攝影)
屏東縣佳冬鄉舉辦端午立西瓜活動，888顆大西瓜在石光見廣惠宮三山國王廟前道路整齊排列豎立，非常壯觀。(記者潘奕言／攝影)

今天端午節各地都有立蛋習俗，屏東縣佳冬鄉卻是「立瓜不立蛋」，中午12點一到，888顆大西瓜在石光見廣惠宮三山國王廟前道路整齊排列豎立，非常壯觀。立瓜完畢後，民眾將一顆顆的大西瓜帶回家享用，在炎炎夏日大快朵頤消暑一番。

佳冬鄉從2018年開始舉辦端午節立西瓜活動，除了疫情期間暫停3年外，每年一開放民眾線上報名都馬上秒殺，十分搶手。今年特地準備創紀錄的888顆大西瓜，象徵吉利的發發發，接近中午時分，民眾就定位開始立瓜，一顆顆大西瓜順利豎立起來，場面壯觀。

屏東縣長周春米也到場參加，並成功立起西瓜。她說，佳冬鄉石光見一帶以嫁接西瓜苗技術聞名全台，當地雖少見西瓜田，但到處可見嫁接西瓜的苗圃，農民以南瓜、苦瓜來嫁接西瓜，銷往全台各地，全台6成以上瓜苗出自佳冬。

鄉民會依時節前往全台適合種植西瓜的產地，種植西瓜苗，等成熟後再載回販售，成為西瓜遊牧民族，有「西瓜原鄉」之稱。舉辦端午立西瓜活動已成地方傳統盛事，之前還曾到總統府前凱達格蘭大道立999顆大西瓜。

除了立西瓜外，現場還有免費西瓜品嘗、西瓜大胃王趣味競賽、在地農特產品銷售等活動，吸引大批民眾參加。

屏東縣佳冬鄉舉辦端午立西瓜活動，888顆大西瓜在石光見廣惠宮三山國王廟前道路整齊...
屏東縣佳冬鄉舉辦端午立西瓜活動，888顆大西瓜在石光見廣惠宮三山國王廟前道路整齊排列豎立，非常壯觀。(記者潘奕言／攝影)
屏東縣佳冬鄉舉辦端午立西瓜活動，完成後眾人一起享用美味西瓜。(記者潘奕言／攝影)
屏東縣佳冬鄉舉辦端午立西瓜活動，完成後眾人一起享用美味西瓜。(記者潘奕言／攝影)
屏東縣佳冬鄉舉辦端午立西瓜活動，屏東縣長周春米（右2）也到場參加。記者潘奕言／攝...
屏東縣佳冬鄉舉辦端午立西瓜活動，屏東縣長周春米（右2）也到場參加。記者潘奕言／攝影

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