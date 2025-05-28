台國防部：遼寧艦現身台灣東南海域 軍方全程掌握監控

台國防部表示，遼寧艦目前位於台灣東南海域，國軍利用聯合情監偵手段全程掌握並嚴密監控。至於外媒報導中共可能在端午節前後發動軍演，國防部不評論，但會審慎評估並且有效應處。(圖／日本防衛省)

中國遼寧號航艦近期率領護航艦艇編隊出海演訓，台國防部 今天表示，遼寧艦 目前位於台灣東南海域，國軍利用聯合情監偵手段全程掌握並嚴密監控。至於傳出中國可能在端午節 前後發動軍演，台國防部不評論，但會審慎評估並且有效應處。

日本防衛省公布，遼寧號航艦率領護航艦編隊近期出海演訓，昨日出現在日本沖繩本島和宮古島之間的海域向東南方向航行，正駛向西太平洋，並且在宮古島東南方約190公里海域進行戰鬥機和直升機起降。

台國防部情次室情研中心副主任胡中華上校今天表示，目前掌握遼寧艦現在位於台灣東南海域，國軍全程掌握監控，對於是否可能如外媒報導可能在端午節前後發動對台軍演？胡中華表示不評論軍演消息，但對於中共可能的行動，國軍的原則都是料敵從寬，審慎評估並且妥適應處。

台作計室聯戰處副處長蘇統偉上校說明，中國針對性軍演、灰帶侵擾，國軍會視敵情威脅程度，視需要啟動應變中心開設，或漸次提升戰備等級與實施立即備戰操演，並依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」即時應處。

另一方面，中國「艦船知識」軍事雜誌宣稱攻台的最佳時機是「夏季颱風日前的上班日下午」，並可透過精準打擊台灣關鍵基礎設施，達到癱瘓台灣的目的。胡中華回應，除了軍事雜誌報導內容，國防部也觀察到民眾和國內外專家也有其他看法，國防部對各方意見一直抱持開放態度，廣納相關意見並客觀審慎評估敵可能行動，並且預擬相關計畫。

蘇統偉說，針對中國侵台的各種可能行動，國軍都已經完成相關作戰計畫應對，至於關鍵基礎設施的防護作為，目前國軍依照行政院國土安全辦公室「國家關鍵基礎設施安全防護指導綱要」平時是藉由區域聯防機制，由簽訂支援協定的常備部隊，編組適切防護兵力，協力地方政府、憲警、海巡等相關單位，共同實施國家關鍵基礎設施危機處理。

蘇統偉表示，後續會藉由戰備部隊偵巡、漢光演習及年度重大戰備演訓等時機，設定相關想定狀況，實施實際演練，強化關鍵基礎設施的防護能力與韌性。