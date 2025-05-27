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不出國就沒事…有綠卡在美50年菲裔婦返美遭拘留

做錯3件事惹怒民進黨？青鳥出征黃仁勳 批中共同路人

記者屈彥辰／台北即時報導
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國民黨前立委陳學聖、清華大學兼任助理教授何志勇今在直播節目「志聖鮮思」，邀請資深媒體人董智森，討論近期台美時事議題。董智森說，黃仁勳做了三大錯誤事情惹怒民進黨，分別是「當世壯運聖火代表」、「把海外總部放在北市科」、「支持核電」。圖／「志聖鮮思」提供
國民黨前立委陳學聖、清華大學兼任助理教授何志勇今在直播節目「志聖鮮思」，邀請資深媒體人董智森，討論近期台美時事議題。董智森說，黃仁勳做了三大錯誤事情惹怒民進黨，分別是「當世壯運聖火代表」、「把海外總部放在北市科」、「支持核電」。圖／「志聖鮮思」提供

國民黨前立委陳學聖、清華大學兼任助理教授何志勇今在直播節目「志聖鮮思」，邀請資深媒體人董智森，討論近期台美時事議題。董智森說，黃仁勳做了三大錯誤事情惹怒民進黨，分別是「當世壯運聖火代表」、「把海外總部放在北市科」、「支持核電」。

董智森表示，民進黨政府只會賭美國，無知到令人匪夷所思。美國總統川普現在命令哈佛驅逐外籍生，台灣學子也遭殃，民進黨政府卻甚麼都做不了。川普大砍哈佛大學預算，哈佛校長艾倫・加伯（Alan Garber）跳出來表示自砍25%薪水支援校務，後續80餘位教授跟進。反觀民進黨政府，預算被砍就裝死不做事，只知道用公務車送狗狗去做美容。

何志勇說，外籍生想赴美國留學，須先拿到學校核發的「I-20入學證明文件」，才能藉此申請「F-1學生簽證」進入美國。雖然現在麻州聯邦法官裁定，川普禁哈佛大學招國際學生的行政命令暫停執行，讓在哈佛就學的外籍生鬆暫時不被驅離，但難保川普未來會不會拒發簽證，屆時又會引發司法訴訟戰。台灣政府應該提前作好兩個準備，一是幫台灣學生爭取權益，二是招收哈佛等名校生來台就讀。

何志勇批評，現在民進黨對川普毫無辦法，「唯美是從」，卻連續被美國打臉。例如民進黨執政九年沒參加WHA，而今年民進黨仍自豪有25國在WHA發表挺台言論，友邦貝里斯衛生福利部長柏納（Kevin Bernard）公開表示：「受我國衛生福利部長邱泰源啟發，以三腳椅為喻，認為WHA『納入台灣才完整』」。

何志勇質疑，雖然諸多國家強調「不應遺漏世界任何人及任一地區」，但其實包括巴勒斯坦、梵蒂岡、列支敦斯登等國家與地區，都不是世界衛生組織會員，他們說的不應遺漏，並不是只有台灣，呼籲民進黨政府不要刻意灌水、大內宣。川普宣布退出WHO，中國大陸則宣布注資五億美金，未來將成為WHO最大捐助國。在這個情況下，民進黨還要繼續大內宣？

董智森表示，綠營側翼跟青鳥只要看到疑美就胡亂出征，現在也出征到黃仁勳身上，因為黃仁勳做錯三件事。第一，黃仁勳擔任世壯運聖火代表，絲毫不給賴清德總統面子；第二，黃仁勳把輝達海外總部放在北士科，而不是高雄、台南這些綠營執政縣市；第三，黃仁勳不幫忙大罷免就算了，還公開支持核電。這三點已經說明，黃仁勳完全站在民進黨的對立面，是不折不扣的中共同路人。黃仁勳提到核電，就代表台灣缺電的問題，已經被國際重視。

陳學聖說，台灣能源危機已經浮現，尤其最近台電違規啟用除役電廠即可看出端倪，接下來夏天用電高，一定會頻繁跳電。現任行政院副院長鄭麗君過去擔任立委時，曾揚言台電有隱藏沒有公布的發電量，所以根本不需要核電，現在她自己當官已經知道，電根本就不夠，民進黨必須正視缺電問題。

雙北世壯運開幕典禮5月17日晚上在台北大巨蛋登場，輝達執行長黃仁勳擔任聖火代表，...
雙北世壯運開幕典禮5月17日晚上在台北大巨蛋登場，輝達執行長黃仁勳擔任聖火代表，壓軸現身掀起活動最高潮。記者曾原信／攝影

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