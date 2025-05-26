鼎越購買京華城土地涉證交法 朱亞虎100萬交保

鼎越開發前董事長朱亞虎。(聯合報系資料照片)

台檢調獲報，中石化旗下鼎越開發購買京華城土地，涉嫌違反證交法。北檢今天指揮調查局兵分20路搜索，並約談前鼎越開發董事長朱亞虎等人。檢察官晚間諭令朱亞虎100萬元交保，並限制出境、出海。

檢調調查，京華城土地於2019年9月進行第4度標售時，底價新台幣342億元，最後由威京集團關係企業、中石化旗下的鼎越開發以372億元標得，創下國內商用不動產標售金額最高紀錄。

檢調懷疑，相關人士涉嫌違反證券交易法非常規交易、特別背信等罪。北檢今天指揮調查局北部地區機動工作站，兵分20路搜索威京集團總部、中石化公司、鼎越開發公司、京華城公司等地及相關被告住所。

檢調並約談中石化公司陳姓董事長、林姓前董事長、京華城公司陳姓董事長、朱亞虎等18名被告及4名證人。威京集團主席沈慶京也被檢調列為本案被告，不過由於沈慶京目前因京華城案遭羈押禁見中，檢調並未提訊沈慶京說明。

中石化下午發布重大訊息指出，檢調單位今天至中石化公司與鼎越開發公司進行搜索調查。中石化與鼎越開發全力配合檢調要求並提供協助。中石化與鼎越開發營運及財務狀況一切正常，並無影響。