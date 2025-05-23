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COMPUTEX吸引全球8.6萬買主赴台 規模創新高

中央社台北23日電
2025年台北國際電腦展（COMPUTEX）吸引來自全球152國，共計8萬6521名買主赴台，規模創歷年新高。中央社
2025年台北國際電腦展（COMPUTEX）吸引來自全球152國，共計8萬6521名買主赴台，規模創歷年新高。中央社

為期4天的2025年台北國際電腦展（COMPUTEX）今天落幕，外貿協會表示，今年共吸引來自全球152國，包括日本、美國、韓國、越南和印度等國，共計8萬6521名買主赴台，規模創歷年新高。今年InnoVEX也吸引24國450家新創企業參展，成長12.5%。

台北國際電腦展（COMPUTEX）20日至23日登場，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳等科技大咖接力演講。貿協表示，今年以「AI Next」為主軸，匯聚全球科技廠商與新創團隊，吸引世界級重量買主參與，帶動供應鏈龐大潛在商機，展現台灣做為國際科技交流平台的關鍵角色。

貿協今天發布新聞稿指出，今年COMPUTEX聚焦智慧運算和機器人、次世代科技及未來移動3大主題，展現前瞻技術發展以及AI於各領域的實務應用。

全球AI落地應用百花齊放，貿協提到，和碩展出可實際互動的仿生機器狗及沉浸式VR眼鏡等智慧裝置，大秀創新應用與人機互動領域的整合能力；明碁打造多元互動展區，其中AI高爾夫模擬區結合視覺追蹤、動作感測與智慧分析，讓參觀者即時掌握揮桿動態，體驗熱烈廣受好評。

此外，研華及所羅門也展示備受矚目的自主移動機器人（AMR）、協作型機器手臂與AIoT平台等多項創新技術，體現台灣廠商於智慧製造系統與應用的豐沛能量。

台灣先進車用技術發展協會（TADA）則設立Smart Mobility主題館，攜手盈聯通、和碩聯合、系統電子、歐特明等19家品牌展出車用解決方案，共同推動汽車智慧化與電動化技術交流與合作。

貿協強調，邁入第10年的創新與新創展區InnoVEX規模逐年擴大，今年吸引來自24國450家新創企業參展，成長12.5%，泰國與菲律賓更首次籌組國家館參與，2國代表團集結22家新創廠商展出，凸顯亞洲新創實力崛起與COMPUTEX平台的國際連結力。

今年新創競賽獎由來自台灣的神瑞人工智慧獲獎，貿協表示，該團隊將AI技術應用於醫學影像分析，實現疾病的早期篩檢與風險預測。

AI 越南 黃仁勳

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