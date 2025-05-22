京華城案 柯文哲、林洲民昔日同僚當庭反目

台北地院審理京華城容積率弊案，22日傳喚台北市都市發展局前局長林洲民出庭作證。(記者余承翰／攝影)

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲 京華城案，昨(22)傳喚台北市都發局前局長林洲民作證；林證稱，柯在「居住正義」論壇曾說過「京華城一放手就差100億」(台幣，下同)，柯不甘示弱反問林「公務員都不贊成，案子怎麼過的？」昔日長官部屬針鋒相對。

柯、林昨同坐法庭內，眼神無交集，獲陳述意見時，柯先和林打招呼「林洲民多年沒看到你」，接著說沒有針對京華城案下指示，台智光案還是被他擋下的，北士科案也討論很久，但這個案子很奇怪「沒有人喊救命」。

柯說，市長第二任期最重要是Covid 19，不重要事務多由副市長處理，第二任期京華城案從來沒列管過「對付新冠疫情就來不及了，還管京華城」，議員來講就是「應付應付」。

他說一直有個疑問「公務員都反對，怎麼會走完程序」，京華城案照程序走完兩年後卻跟他說有弊端「我也是Shock」，至今也想知道「到底發生什麼事？」

林洲民說「我也很想知道為什麼」，指都發局前總工程司邵琇珮、時任兩科科長楊智盛都反對，法務局代表也反對，「市長，我也想知道」，說「公務員非常委屈」。

林洲民證稱，2017年4月26日都發局舉辦「居住正義」論壇有討論到京華城案，柯當天致詞說「京華城一放手就差100億」，柯為何知道價差？他不知道。

林洲民說，2016年7月6日，都發局曾發函內政部詢問容積率可否逕依行政處分處理，內政部函覆應依「法制」處理；有無向柯文哲報告京華城不適用都更條例，林則說已不太記得。

林洲民說，他卸職後，京華城以「類都更」方案藉韌性城市、智慧城市、宜居城市換取容積，認為絕對不能以這些形容詞魚目混珠，去換成容積率。