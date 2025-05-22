我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美傳擬縮編駐韓美軍約4500人 南韓：未討論

很髒很噁還有血跡「寧死不住」 南加華人區恐怖旅館被封

京華城案 柯文哲、林洲民昔日同僚當庭反目

記者王聖藜、林孟潔／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台北地院審理京華城容積率弊案，22日傳喚台北市都市發展局前局長林洲民出庭作證。(記者余承翰／攝影)
台北地院審理京華城容積率弊案，22日傳喚台北市都市發展局前局長林洲民出庭作證。(記者余承翰／攝影)

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲京華城案，昨(22)傳喚台北市都發局前局長林洲民作證；林證稱，柯在「居住正義」論壇曾說過「京華城一放手就差100億」(台幣，下同)，柯不甘示弱反問林「公務員都不贊成，案子怎麼過的？」昔日長官部屬針鋒相對。

柯、林昨同坐法庭內，眼神無交集，獲陳述意見時，柯先和林打招呼「林洲民多年沒看到你」，接著說沒有針對京華城案下指示，台智光案還是被他擋下的，北士科案也討論很久，但這個案子很奇怪「沒有人喊救命」。

柯說，市長第二任期最重要是Covid 19，不重要事務多由副市長處理，第二任期京華城案從來沒列管過「對付新冠疫情就來不及了，還管京華城」，議員來講就是「應付應付」。

他說一直有個疑問「公務員都反對，怎麼會走完程序」，京華城案照程序走完兩年後卻跟他說有弊端「我也是Shock」，至今也想知道「到底發生什麼事？」

林洲民說「我也很想知道為什麼」，指都發局前總工程司邵琇珮、時任兩科科長楊智盛都反對，法務局代表也反對，「市長，我也想知道」，說「公務員非常委屈」。

林洲民證稱，2017年4月26日都發局舉辦「居住正義」論壇有討論到京華城案，柯當天致詞說「京華城一放手就差100億」，柯為何知道價差？他不知道。

林洲民說，2016年7月6日，都發局曾發函內政部詢問容積率可否逕依行政處分處理，內政部函覆應依「法制」處理；有無向柯文哲報告京華城不適用都更條例，林則說已不太記得。

林洲民說，他卸職後，京華城以「類都更」方案藉韌性城市、智慧城市、宜居城市換取容積，認為絕對不能以這些形容詞魚目混珠，去換成容積率。

柯文哲

上一則

黃仁勳每次抵台都吃這幾家 行程像「複製貼上」原因曝光

延伸閱讀

陳佩琪自爆罹嚴重憂鬱疾患 柯文哲母心智功能急速退化

陳佩琪自爆罹嚴重憂鬱疾患 柯文哲母心智功能急速退化
柯文哲「血尿、腎結石」聲請保外就醫 台北地方法院駁回理由曝光

柯文哲「血尿、腎結石」聲請保外就醫 台北地方法院駁回理由曝光
「要押我就押」柯文哲哽咽：京華城案李文宗冤獄9個月

「要押我就押」柯文哲哽咽：京華城案李文宗冤獄9個月
京華城案 柯文哲哽咽：李文宗冤獄9個月

京華城案 柯文哲哽咽：李文宗冤獄9個月

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳。記者余承翰／攝影

黃仁勳席開30桌感謝輝達台灣員工 指定3菜色

2025-05-21 12:03
示意圖／取自123RF

日本泡湯拍照害多人裸體曝光 台婦道歉：嚴重老花

2025-05-16 17:55
台美詐騙案台籍的廖姓女成員是高階幹部，年初回來落網時手戴RM千萬名表，身家破億入境後就落網。記者曾健祐／翻攝

殺豬盤專騙美國退休者 女嫌戴鑽表「身價破億」返台落網

2025-05-14 15:24
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在台北發表演說，介紹各種加速運算平台。（取材自輝達直播畫面）

Nvidia台灣總部在北投士林 黃仁勳：將為台灣打造首部巨型AI超級電腦

2025-05-19 00:42
輝達執行長黃仁勳19日在2025年台北國際電腦展COMPUTEX活動發表主題演說。(美聯社)

黃仁勳回台掀「仁來瘋」 2字評價台灣人 路透曝保鑣壓力大

2025-05-19 03:50
黃仁勳（右）與理髮店Manorsalon老闆王永泰合影。（Manorsalon／提供）

黃仁勳抵台 下機首站直奔「這間店」大方與粉絲合影

2025-05-16 05:05

超人氣

更多 >
3星座男能把人活活氣死 牡羊害伴侶心寒、他控制欲最強

3星座男能把人活活氣死 牡羊害伴侶心寒、他控制欲最強
川普減稅案10看點：普通家庭年省2900元 白卡開始付費…

川普減稅案10看點：普通家庭年省2900元 白卡開始付費…
川普政府撤哈佛招收國際生資格 限72小時補救

川普政府撤哈佛招收國際生資格 限72小時補救

徹夜討論 眾院215-214通過川普「又大又美」預算案

徹夜討論 眾院215-214通過川普「又大又美」預算案
華女設計害丈夫 謊稱遭家暴 騙取綠卡+財產

華女設計害丈夫 謊稱遭家暴 騙取綠卡+財產