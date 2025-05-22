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顧立雄談建軍：朝作戰準備務實訓練 發揮主導先制優勢

中央社台北23日電
國防部長顧立雄接受中央社專訪強調，務實建軍應結合國家安全環境變化前瞻預判，發揮「主導先制」優勢，永遠走在敵人前面，形塑安全環境。中央社
國防部長顧立雄接受中央社專訪強調，務實建軍應結合國家安全環境變化前瞻預判，發揮「主導先制」優勢，永遠走在敵人前面，形塑安全環境。中央社

國防部長顧立雄強調，現代戰爭勝負取決智慧與意志較量，「人」是戰力核心，必須「務實」建軍，不能在形式上要求合格，而是朝「作戰準備」實施訓練，並結合國家安全環境變化前瞻預判，發揮「主導先制」優勢，永遠走在敵人前面，形塑安全環境。

顧立雄接任國防部長滿1周年，日前接受中央社專訪，談及國軍組織文化、部隊訓練、裝備籌獲、兵力結構及鏈結國際等層面，力求以嶄新的思維及作法，持恆強化建軍備戰，確保國家及人民安全。

顧立雄指出，現代戰爭勝負取決智慧與意志較量。「人」是戰力核心，「以戰為主」、務實組織文化，必須貫穿建軍備戰各層面，因此治理層面秉持「以人為本」哲學，以官兵為核心，運用減法思維破除形式主義負荷，期在維護國軍優良傳統同時，也兼顧新時代領導統御需求，提升組織效能。

近年國軍執行戰備訓練任務時，相當強調「務實」。顧立雄說明，務實是基於「實人、實地、實物、實時、實戰」要求，絕不模稜兩可、甚至虛偽造假，例如後備軍人召訓，則從實戰思考，結合當事人民間專長、部隊軍事編裝以發揮最大人力效益。

新裝備籌獲部分，顧立雄指出，部分實戰效益高、價格相對較低者，如機動阻絕器材（HESCO）等應跳脫分年編列預算思維，儘速獲得後分發部隊運用；這些都要整體檢視組織架構、管理文化，從上而下灌輸務實的觀念給每一名官兵。

顧立雄強調，因應台海安全局勢與現代戰爭型態變化，國軍正處轉型與挑戰並存關鍵時刻，務實訓練是戰力形成基礎。不論初階入伍訓練或高階聯合作戰，從訓練課目的增修到新式裝備運用，都凸顯國軍不再只是從形式上要求合格，而是朝「作戰準備」導向發展訓練體系，這是嚇阻侵略的基石。

顧立雄提及，面對日益嚴峻的敵情威脅，國軍建軍備戰必須將資源效益極大化，以利快速成長戰力。因此國軍依據「防衛固守、重層嚇阻」軍事戰略，建構「多域拒止、韌性防衛」作戰整備方向。

顧立雄也說明，實際作為除國防自主外，也透過對外籌購加速獲得新式武器裝備，例如海馬士多管火箭飛彈系統（HIMARS）、M1A2T戰車、各式無人機及反制無人機系統、人攜式防空飛彈、反裝甲武器等，用以強化遠距精準打擊、防空反制、無人作戰、資通電整合等不對稱作戰能力，並精進後勤維管、個人裝備更新等事項。

顧立雄表示，為落實軍事戰略構想，自今年下旬起，秉持「科技取代人力、火力取代傳統兵力原則」，配合新式武器獲裝期程，以及汰除老舊武器裝備等作為，重新檢討三軍主戰、守備與後備部隊兵力結構，提升防衛作戰戰力。

他說明，配合海馬士多管火箭系統的籌獲，已新編1個多管火箭飛彈連，後續配合接裝期程，再編成2個連；另因應各型無人機陸續獲裝，陸軍也成立無人機訓練中心，將於年底編成數個無人機大隊。

海軍方面，陸戰隊所屬戰車營及砲兵營，已轉型為無人機營及火力營等專責部隊，強化快速打擊能量；另兩棲偵搜大隊將增編無人艇專業部隊，配合攻擊無人艇籌獲期程擴大編組，提升濱海打擊能量；空軍也將結合新式防空飛彈等裝備接裝，調整防空及戰管部隊編組，強化情監偵、預警、整體防空及空中作戰戰力。

顧立雄強調，建軍備戰不但是與時間的賽跑，更必須以宏觀視角，掌握內外環境及趨勢，才能夠成為「致人而不致於人」的善戰者。國防部在應處國安威脅同時，已結合國家安全環境變化等因素前瞻預判，包括2028年乃至2030年的中長程戰略規劃，惟有如此，才能發揮「主導先制」優勢，永遠走在敵人前面，形塑安全的環境。

國防部

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