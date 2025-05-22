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台積電美國子公司致函美商務部 籲豁免半導體關稅

中央社華盛頓22日綜合外電報導
台積電。（路透）
台積電。（路透）

美國對全球半導體產業進行調查，美國商務部工業暨安全局網站文件顯示，台積電亞利桑納子公司已於5月初致函提交意見，強調支持台積電亞利桑納廠發展符合美國安全利益，並呼籲豁免半導體相關關稅

台積電今天向中央社記者證實，由亞利桑納子公司針對美國232條調查提供反饋，至於相關細節並不評論。

台積電亞利桑納子公司5月初致函美國商務部轄下單位工業暨安全局（BIS），信中寫道：「政府採取的任何措施，都不應損害美國政府的安全政策目標，其中包括台積電亞利桑納的先進半導體生產。」

信函指出，促進半導體製造計畫迅速發展的措施符合美國安全利益，而那些延誤、阻礙或破壞這些計畫的舉措則會削弱美國安全利益。

美國聯邦公報4月14日公布的文件顯示，川普政府正對進口藥品和半導體進行調查，作為對這兩個行業徵收關稅的一環，理由是過度依賴外國生產藥品與晶片對國家安全構成威脅。

這份文件公布後，啟動為期21天的公眾評論期，這是川普最近一次援引1962年貿易擴張法（Trade Expansion Act）第232條款（Section 232），作為課徵所謂產業關稅（sectoral tariffs）的理由，以促進他認為對國家安全至關重要的商品於國內生產。

台積電亞利桑納子公司於信中提到，對進口的半導體生產設備徵收關稅，將使成本攀升，並可能會延誤進度，甚至在某些情況下，危及許多已經宣布或正在研擬的計畫之商業可行性。

信函寫道，目前無論是在品質或數量上，許多半導體製造設備和原料無法在美國本土取得。因此，加快在美國建立半導體製造業聚落的計畫，例如台積電亞利桑納廠，將是創造必要需求的關鍵，這會激勵進一步的供應鏈投資，以在美國本土生產半導體製造設備及原料。

台積電亞利桑納子公司建議，針對難以在美國本土製造的相關產品，應該豁免關稅。

信函提到，台積電全球製造網絡支持美國客戶的創新，任何進口措施都不應妨礙這一點。台積電亞利桑納廠生產的尖端半導體並不能獨自運行，它們必須與其他半導體元件協同運行，包括傳統晶片，才能充分發揮性能和功能。

台積電亞利桑納子公司指出，美國政府不要向美國境外製造的半導體徵收關稅或採取其他限制措施，也不要針對半導體的下游終端產品及半成品。

信函更寫道，台積電亞利桑納州生產計畫全面上線後，每月晶圓產能將超過10萬片。

台積電 關稅 商務部

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