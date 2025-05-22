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路透：外資意識到台海危機 但似乎也只有兩種選擇

編譯林聰毅／綜合外電
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投資人擔心，如果中國試圖「收回」台灣，就有可能爆發戰爭，致使台灣不再是一個擁有自己貨幣和身分的市場，而唯一的其他選項就是和平和維持現狀。路透
投資人擔心，如果中國試圖「收回」台灣，就有可能爆發戰爭，致使台灣不再是一個擁有自己貨幣和身分的市場，而唯一的其他選項就是和平和維持現狀。路透

外資以前幾乎無法想像中國會入侵台灣，但隨著川普再度成為美國總統，許多人將其視為必須做好準備的尾部風險情境，只不過他們也找不到方法來規避此風險。

路透報導，投資人擔心，如果中國試圖「收回」台灣，就有可能爆發戰爭，致使台灣不再是一個擁有自己貨幣和身分的市場，而唯一的其他選項就是和平和維持現狀。因此，投資人不是選擇完全退出、就是選擇繼續投資並期待最佳結果。

總部設在新加坡的全球套利基金Aravali資產管理公司投資長戴夫說，只要中國入侵台灣，都難以避險。他說：「你無法結算任何交易，台幣可能會完全消失。」「不是一切照舊，就是避而遠之。」

在博彩平台Polymarket上，中國入侵台灣的賠率已經從今年稍早的接近零上升到了12%。

今年來忐忑不安的外資已從台股撤資近110億美元，但主要是基於對關稅和經濟的擔憂，而且外資在5月已試探性地重返台股。今年迄今台股大盤指數下跌了6%。

報導指出，川普對於全球新秩序的說法，而且無視於俄羅斯占領烏克蘭大片領土，導致地緣政治緊張加劇，並加深了美國是否會保護台灣的疑慮。台海局勢也日趨緊張，今年4月中國在台灣周圍進行為期兩天的聯合演訓，進一步加劇投資人憂慮。

自去年11月川普贏得美國總統大選以來，高盛的兩岸風險指數一直在上升。該指數透過統計提及緊張局勢的新聞則數，來衡量地緣政治風險的強度。

Balfour資本集團的投資長羅倫斯說：「如果台灣遭入侵，投資決策就會變成二選一：繼續暴露在風險中、承受劇烈波動；或是迅速撤離，保住資本。」

半導體產業的「皇冠上明珠」台積電，是吸引外資投資台股的主因。Aravali的戴夫說，投資人期望美國會因為台積電的重要性而堅決保衛台灣。

當地基金經理則表示，雖然投資人可能無法規避實際戰爭風險，但他們確實可以選擇規避因戰爭恐懼可能導致市場下跌的風險。

然而，台灣統一投顧董事長黎方國認為，外資誤判兩岸戰爭風險的程度，與其擔心地緣政治，不如聚焦關稅政策的影響。退休金基金顧問公司Mercer的全球首席投資策略師努祖說，他的客戶研究這項風險後發現，最好的選擇是：分散投資。

台股 川普 台積電

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