台教育部次長涉性平洩密 葉丙成被批以「老師善意」粉飾太平

教育部政務次長葉丙成涉嫌洩漏性平案被害學生身分，引發爭議。本報資料照片

台灣教育部 政務次長葉丙成涉嫌洩漏性平案被害學生身分，引發爭議，卻事隔1個月後的昨天下午才刪文，葉丙成在臉書發文道歉，兩度強調「善意」。全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙在臉書表示，葉丙成還是一直在用「師長關心學生」之名包裝自身違法行為，粉飾自己的違法行徑。「自以為是、且無知的善意最可怕，然後更可怕的是，教育部把這種無知的人擺在那個位置」。

葉丙成4月下旬在臉書、Threads 等多個社群平台，涉嫌洩漏性平案學生身分，事隔將近1個月，前天在中央大學演講被學生當場嗆「作秀網紅」。昨天更有民進黨籍教育文化委員會立委張雅琳、林宜瑾、陳秀寶、伍麗華、吳沛憶、郭昱晴、范雲等7人，發聲明要求將葉丙成移交教育部性別平等教育委員會，由外部專家組成調查小組調查，並於1個月內公告調查結果。教育部表示，會依法送交教育部性平會審議，確保程序公正與結果公信。

葉丙成昨天終於刪文道歉，仍未能止血，Threads、臉書等社群平台持續有網友砲轟、要求他下台。

「葉丙成觸犯的是刑法問題」，黃湘仙表示，台大性平調查案件的承辦人告訴葉丙成什麼？葉丙成怎麼知道台大舍監案的受害者是誰？又怎麼知道指導教授是誰？又怎麼用善意去傳訊息給指導教授？然後還發了一篇文章造成受害者個資二次洩露，在31萬人次高流量的粉絲專頁近1個月。連學生都懂的法規，作為一個教授一路當到教育部次長後，犯法後才再用「老師的善意」粉飾太平？

黃湘仙表示，根據《校園性別事件防治準則》第24條第2項，就行為人、被害人、檢舉人或受邀協助調查之人之姓名及其他足以辨識身分之資料，應予保密。但有調查之必要或基於公共安全考量者，不在此限。根據《校園性別事件防治準則》第25條依前項規定負保密義務者洩密時，應依刑法或其他相關法規處罰。根據《刑法》第132條：公務員洩漏或交付關於中華民國 國防以外應秘密之文書、圖畫、消息或物品者，處3年以下有期徒刑。因過失犯前項之罪者，處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。非公務員因職務或業務知悉或持有第一項之文書、圖畫、消息或物品，而洩漏或交付之者，處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。

網友留言，「這種自以為的善意真的讓人覺得毛骨悚然」。黃湘仙表示，葉丙成還一直用老師身份脫罪，「搞得全台灣老師都跟他一樣無知」，這樣以後老師違法洩密性平案時就可以說，「我跟丙成次長一樣只是關心學生啊」。