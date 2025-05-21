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新北市三峽車禍肇事原因待釐清 警：余男曾繞行約20分鐘

中央社新北21日電
新北市三峽區北大國小外19日發生重大車禍，78歲余姓男子涉駕車闖紅燈高速衝撞，造成3死、12傷。中央社
新北市三峽區北大國小外19日發生重大車禍，78歲余姓男子涉駕車闖紅燈高速衝撞，造成3死、12傷。中央社

新北市三峽北大國小外重大車禍釀多人死傷，警方今天表示，余男下交流道後未直接返家，繞行約20分鐘，本案動機及經過待釐清，由於余男目前只有短暫睜眼，尚不適合做筆錄。

新北市三峽區北大國小外19日下午4時許發生重大車禍，78歲余姓男子涉駕車闖紅燈高速衝撞，造成3死、12傷。新北市政府警察局三峽分局今天下午舉行記者會，說明最新調查進度。

警方表示，余男19日下午1時許從中部開車北上返回三峽住家，經調閱相關路線，余男下交流道後，沒有直接返家，繞行約20分鐘，途中經過1個公園，肇事原因待余男清醒後，進一步釐清。

媒體詢問余男從何時開始衝撞，警方指出，從學成路進入國成街後，余男速度比較快，其他路段目前調查未有衝撞情況。

警方指出，網傳余男蓄意追撞女騎士，純屬臆測，兩人無互動，而車內行車紀錄器僅錄到音樂聲，未有余男的聲音，余男也沒有比較積極的動作，本案檢警持續偵辦中。

有關媒體報導余男座車內發現粉圓冰，警方未否認，僅回應已對肇事車輛全面採證，若有可疑物品都會送驗，目前未發現可疑物。

余男已完成第2次手術，送加護病房治療。警方表示，余男目前只有短暫睜開眼睛，何時能做筆錄無法預測，須經由醫師確認。余男住院期間，員警24小時戒護。

本案是否成立殺人罪或過失致死罪，相關疑點有待余男清醒後製作筆錄才能確認。

以諾法律事務所長童行受訪時說，判斷是否構成犯罪時，主要是行為人有沒有「故意」，也就是他是否明知行為後果，卻仍然去做。實務上不少車禍案被依過失致死罪起訴，因為比較難判斷，開車當下肇事者是否有讓人死亡意圖。不過，檢方也會檢視相關事證等。

對於目前偵辦方向，台灣新北地方檢察署表示，都還在調查釐清。

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