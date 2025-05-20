台灣未獲邀請參加WHA 俞大㵢：不該讓政治凌駕專業

台駐美代表俞大㵢。(本報系資料照)

世界衛生大會（WHA ）19日在瑞士日內瓦舉行，台灣沒有收到邀請函；台駐美代表俞大㵢 投書表示，台灣被排除在WHA之外，是因為來自北京方面的施壓，認為台灣無法參與世界衛生組織（WHO ）純粹是因為政治原因，呼籲WHO不該讓政治凌駕專業。

俞大㵢日前投書美國媒體「國家利益」（The National Interest）雜誌，該雜誌網站19日以「世界衛生大會需要台灣 這是原因」（The World Health Assembly Needs Taiwan. Here’s Why）為題刊登俞大㵢專文。

俞大㵢在文中表示，台灣於新冠肺炎疫情爆發初期，即向世界示警病毒具人傳人的風險，並向包括美國在內等多國捐贈逾數千萬片醫療口罩和物資，卻仍被拒絕參與WHO的疫情即時資訊共享機制，不僅造成台灣人民被迫處於疾病風險之中，亦損害全球防疫體系。

俞大㵢指出，台灣擁有全球知名的公衛體系，健保涵蓋率超過99%，為全球效率與公平性最高醫療制度之一，並建立先進的傳染病監測網路、健康資料整合及緊急應變機制；台灣也透過國際合作發展基金會（TaiwanICDF），積極結合國際夥伴合作推動智慧醫療領域的公共衛生合作。

俞大㵢表示，台灣無法參與WHA是由於中國大陸的政治打壓，並認為，中華人民共和國數十年來企圖扭曲聯大第2758號決議，阻撓台灣參與國際社會。

俞大㵢說，美國、日本及其他歐洲理念相近國家長期支持台灣參與WHA，主張全球衛生治理應以專業及合作為核心，而非讓政治凌駕專業；俞大㵢表示，WHO憲章明訂，享有可及的最高健康標準應為基本人權，WHO將台灣排除在外違反此一原則，並認為WHO任由政治因素凌駕於健康考量之上，將削弱WHO作為中立及科學專業機構的信譽。