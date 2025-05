英特爾陳立武首度訪台 揭示2目標最佳產品與客戶滿意

英特爾(Intel)執行長陳立武(圖)19日出席英特爾40周年晚宴活動。中央社

英特爾 (Intel)執行長陳立武 上任以來首度訪台,19日晚出席英特爾在台40周年晚宴活動,陳立武向台灣供應鏈夥伴表示,他有2大目標包括打造最佳產品以及讓客戶滿意;陳立武也分享他有一種工作文化,要員工先告訴他壞消息或哪裡出錯,如果他先從客戶端得知壞消息,「你(員工)的麻煩就大了」。

英特爾19日舉行英特爾40周年晚宴,與合作夥伴一同慶祝英特爾在台灣40周年的創新及里程碑。陳立武親自出席致詞,表示台灣對他和半導體產業是一個特別的地方,是世界上最大的科技和創新中心。

陳立武說,台灣有許多創新人才,以及大學研究所,讓產業成功。陳立武並回憶到,1985年李國鼎邀請他訪台灣,把美國創投經驗和概念帶來台灣,當時主動來投資有交通銀行、開發基金、還有一些周邊的企業,有裕隆、長興化工參與投資基金。

他說,記得第1次開董事會的時候,出席用英文講話,董事長吳舜文站起來說,在中華民國 開董事會 要用中文,所以立刻趕快換成中文開董事會。

陳立武表示,第2個董事長是長興化工的高英士,他知道我喜歡吃澎湖花生,就買了很多花生,並說「在台灣是做人,不是做事」。

陳立武還說,高英士曾說在美國開董事會怎麼吵吵鬧鬧的,在台灣我們開董事會,是先拜會每個董事,然後才開會,開會比較順利,這個慢慢就學會了。

陳立武回憶當年接手Cadence,擔任總經理,他原本打算最多當3個月,結果變成15年。所以不要隨意說3個月,因為3個月可能變成15年。Candence結果從幾乎要倒閉,股價成316美元。

陳立武說,他當英特爾董事2年後退下來,在今年3月18日,獲董事邀請擔任執行長,這是一個意外,他要跟團隊及客戶說,「只要公司需要我,我就會待多久都可以,可能是5年、10年,甚至20年」。

他表示,擔任英特爾執行長已6周,這是第一次以執行長身分回到台灣。英特爾與台灣夥伴的合作關係,將會帶動產業轉型,讓全世界容易取得運算能力,19日晚象徵全新的開始。

陳立武強調,他有2個基本目標,首先是打造最佳產品(build the best products),必須重整工程部門資源,為管理階層注入新血;其次是取悅客戶(delight our customers),必須放低姿態傾聽客戶聲音,這也是他在Cadence做的事。

陳立武說,有時候英特爾內部有太多分層,在傳達上發生誤差。現在他會往下7、8層,直接與基層工程師對話,取得真實的數據資料,作為改善依據。

陳立武強調,他有一種工作文化,先告訴他壞消息。他跟客戶對話的第一件事,是要求客戶告訴他哪裡出錯,才知道如何修正。他對待員工也是一樣,先告訴他壞消息和真相,如果他先從客戶那裡得知壞消息,「你的麻煩就大了」。

陳立武說,19日晚標誌著一個新的開始。英特爾將重新與台灣生態系統建立新的合作夥伴關係,並共同展望未來。