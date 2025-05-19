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英特爾陳立武首度訪台 揭示2目標最佳產品與客戶滿意

中央社台北19日電
英特爾（Intel）執行長陳立武（圖）19日出席英特爾40周年晚宴活動。中央社
英特爾（Intel）執行長陳立武（圖）19日出席英特爾40周年晚宴活動。中央社

英特爾（Intel）執行長陳立武上任以來首度訪台，19日晚出席英特爾在台40周年晚宴活動，陳立武向台灣供應鏈夥伴表示，他有2大目標包括打造最佳產品以及讓客戶滿意；陳立武也分享他有一種工作文化，要員工先告訴他壞消息或哪裡出錯，如果他先從客戶端得知壞消息，「你（員工）的麻煩就大了」。

英特爾19日舉行英特爾40周年晚宴，與合作夥伴一同慶祝英特爾在台灣40周年的創新及里程碑。陳立武親自出席致詞，表示台灣對他和半導體產業是一個特別的地方，是世界上最大的科技和創新中心。

陳立武說，台灣有許多創新人才，以及大學研究所，讓產業成功。陳立武並回憶到，1985年李國鼎邀請他訪台灣，把美國創投經驗和概念帶來台灣，當時主動來投資有交通銀行、開發基金、還有一些周邊的企業，有裕隆、長興化工參與投資基金。

他說，記得第1次開董事會的時候，出席用英文講話，董事長吳舜文站起來說，在中華民國開董事會 要用中文，所以立刻趕快換成中文開董事會。

陳立武表示，第2個董事長是長興化工的高英士，他知道我喜歡吃澎湖花生，就買了很多花生，並說「在台灣是做人，不是做事」。

陳立武還說，高英士曾說在美國開董事會怎麼吵吵鬧鬧的，在台灣我們開董事會，是先拜會每個董事，然後才開會，開會比較順利，這個慢慢就學會了。

陳立武回憶當年接手Cadence，擔任總經理，他原本打算最多當3個月，結果變成15年。所以不要隨意說3個月，因為3個月可能變成15年。Candence結果從幾乎要倒閉，股價成316美元。

陳立武說，他當英特爾董事2年後退下來，在今年3月18日，獲董事邀請擔任執行長，這是一個意外，他要跟團隊及客戶說，「只要公司需要我，我就會待多久都可以，可能是5年、10年，甚至20年」。

他表示，擔任英特爾執行長已6周，這是第一次以執行長身分回到台灣。英特爾與台灣夥伴的合作關係，將會帶動產業轉型，讓全世界容易取得運算能力，19日晚象徵全新的開始。

陳立武強調，他有2個基本目標，首先是打造最佳產品（build the best products），必須重整工程部門資源，為管理階層注入新血；其次是取悅客戶（delight our customers），必須放低姿態傾聽客戶聲音，這也是他在Cadence做的事。

陳立武說，有時候英特爾內部有太多分層，在傳達上發生誤差。現在他會往下7、8層，直接與基層工程師對話，取得真實的數據資料，作為改善依據。

陳立武強調，他有一種工作文化，先告訴他壞消息。他跟客戶對話的第一件事，是要求客戶告訴他哪裡出錯，才知道如何修正。他對待員工也是一樣，先告訴他壞消息和真相，如果他先從客戶那裡得知壞消息，「你的麻煩就大了」。

陳立武說，19日晚標誌著一個新的開始。英特爾將重新與台灣生態系統建立新的合作夥伴關係，並共同展望未來。

陳立武 英特爾 中華民國

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