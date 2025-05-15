華府智庫專家稱台海戰爭風險升高 陸看賴清德像陳水扁

「外交事務」（Foreign Affairs）15日刊登華府智庫專家專文，內容指北京方面不認為賴清德總統是延續前總統蔡英文的執政，反倒更像前總統陳水扁，並認為，如果北京懷疑美國對台灣的承諾，將鼓勵中國大陸對台採用更多脅迫的手段，增加北京誤判的機會。（圖／翻攝外交事務網站）

「外交事務」（Foreign Affairs）15日刊登華府智庫專家專文，內容指北京方面不認為賴清德 總統是延續前總統蔡英文 的執政，反倒更像前總統陳水扁，並認為，如果北京懷疑美國對台灣的承諾，將鼓勵中國大陸對台採用更多脅迫的手段，增加北京誤判的機會。

外交事務15日刊登華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中國國力計畫主任林碧瑩（Bonny Lin）、CSIS中國專家哈特（Brian Hart）和布魯金斯學會（Brookings Institution）資深研究員庫爾弗（John Culver）三人的聯名文章。

文章以「台海爆發戰爭的風險很高，而且還在升高」為題指出，台海情勢在賴清德總統上任前就變得愈來愈緊張，賴政府上台後，北京方面視賴清德為「分離主義者」（separatist）和「戰爭煽動者」（instigator of war），並給他貼上「兩岸和平摧毀者」的標籤。

文章認為，北京急於非人化（dehumanize）賴清德，顯示中國大陸對於兩岸關係走向感到焦慮，尤其他們認為賴清德希望把台灣推向獨立，且系統性地讓台灣與中國大陸脫鉤。

文章指出，中國大陸對賴清德的誹謗，與當年北京對陳水扁的態度雷同；北京不但沒有視賴清德是延續蔡英文的執政，反倒視賴清德是同陳水扁一樣的破壞者（disruptor），華府應該對北京的態度感到擔憂。

文章表示，北京對賴清德的態度，再加上美國川普 政府對台立場的分裂，大大增加風險；若北京懷疑美國對台灣的承諾，有可能鼓勵中國大陸對台採取更多脅迫手段，這種種因素都大幅增加北京做出誤判的機會，讓中國大陸有可能在2027年以武力犯台。

文章表示，許多中國大陸的分析師都認為賴清德的政治位置要弱於蔡英文，但他們擔心賴清德的政治弱勢反倒會讓他更大膽；賴清德有可能會提高與中國大陸的對立來爭取大眾的支持；正因如此，中國大陸的鷹派敦促對台更激進的做法，包括對台動武，或者海上封鎖，甚至思考有沒有可能在台灣重演「西安事變」。

此外，文章也指出，中國大陸軍事活動的速度和規模都在增加，變得更為主動、難以預測和複雜，僅給非常短的警告，甚至沒有警告；同時，中國大陸的海巡，以及海上民兵等也開始加入演習，預料中國大陸正為不同的行動，包括入侵、由解放軍海軍實施的封鎖，或由中國大陸海巡主導的隔離等。

文章也點出，中國大陸過去幾次大型軍事演習都意在回應賴清德的內政；反觀過去，幾乎所有大型軍事演習都與台灣總統過境美國，或與資深美國官員會面有關。

文章表示，中國大陸分析師現在多數認為，美國總統川普將嘗試在美中競局中打台灣牌，但不確定川普會怎麼做，並認為，川普與他的執政團隊對台的態度分裂，指川普希望與中國大陸達成協議，避免美國陷入外國的軍事糾葛。

文章也指出，中方代表點出，認為川普的國安團隊沒有接收到中方對賴清德的擔憂，擔心其台灣政策會繼續強化台美的深化合作，同時增加軍售。

文章認為，川普政府的矛盾，讓北京不確定美國是否會協防台灣，但評估，台美會走得愈來愈近，可能選擇用更為激進的方式來向川普政府的國安團隊展現中方的想法；川普在中國大陸眼中，顯得不願防衛台灣，也可能讓北京對台採取更升級的行動。

文章表示，北京和台北未來可能走入更危險的情況，尤其中國大陸的專家相信賴清德可能在2028大選前祭出更激進的行為來促進台灣獨立；只要賴清德民調成績不理想，賴清德可能衝高反北京的立場。

文章呼籲，美國應該關注北京如何看待、理解美方的政策，若中方出現誤解，川普政府必須馬上修正、推回中國大陸的敘事；如果川普政府不想要出現危機，就不該為北京開啟那扇門；文章提醒說，就算美國政策不把中國大陸搞糊塗，台灣情勢在接下來幾年就已經夠不穩定的了。