妻子刻自己神像自封天后 拒絕同房稱會亂倫 他訴請離婚

台男阿信(化名)與妻子結婚後，妻子沉迷於道教信仰，自封為某天后，稱兩人同姓，如發生性行為生子是亂倫，拒絕同房；妻子更揮霍公司資金，導致公司被查封不動產。(本報系資料照)

台南市男子阿信（化名）與妻子結婚後，妻子沉迷於道教信仰，自封為某天后，稱兩人同姓，如發生性行為生子是亂倫，拒絕同房；妻子更揮霍公司資金，導致公司被查封不動產，妻子還毆打阿信、亂摔家中物品，阿信訴請離婚；台南地院判決准許，阿信可請求378萬5876元（新台幣，下同，約12.5萬美元）。

阿信與同姓妻子於2023年9月間結婚，雙方原本都有道教信仰，但他提起請求離婚訴訟，主張妻子婚後沈迷於修道，刻做以自己為名的神像，命名自己為某「天后」，過度神迷於宗教信仰，讓他束手無策；且妻子無法控制自身脾氣，常砸毀神壇、家中器具。

阿信指出，妻子屢次聲稱同姓結婚屬婚姻禁忌，如發生性行為生子，即屬亂倫；妻子自我主義強烈，言語極為情緒化，曾出言要求離婚稱「我沒有要和你做夫妻」、「同姓不要」、「我沒和你同姓亂倫你」、「你不要想亂倫不要生」、「玉皇大帝沒叫你同姓亂倫要記住」等。

阿信表示，妻子常有與宗教信仰有關的怪誕的說詞，如在臉書貼文稱「靈魂.高科技卵子精蟲不用經由性行為也可生小孩」、「小玉皇上帝 天國.天幗 是基督潘托克托的 佛教釋迦牟尼佛請教學習如何生高科技精蟲不用經由性行為」、「此土地不蓋騎龍觀音像不是主」等。

阿信認為，妻子思想及認知過度陷入於宗教思維，日常思考行為及溝通已難以客觀理性待之；當他努力工作經營公司業務支付家庭生活各項開銷，妻子卻濫用公司金錢，投資不當，導致被行政執行署台南分署查封不動產，加上妻子長期冷淡對待他，他已心灰意冷。

阿信說明，妻子亟欲擺脫彼此婚姻束縛，造成婚姻極度不和諧，違背同居義務、拒絕同居，堪認妻子已無再維持婚姻的意願；另外妻子曾有自言自語、暴力、自殘念頭，且有毆打朋友、多次毆打他即購買長鐵釘之情形，實已達客觀理性正常人無法忍受狀況。

阿信指出，他隱忍多時，所處情況實已達於任何人處於同一境況，均將喪失維持婚姻希望程度，堪認定兩造之婚姻已生破綻，而無回復希望；且兩造分居，形成陌路，因此請求離婚，並請求分配剩餘財產，向妻子請求給付584萬餘元。

台南地院指出，阿信妻子因思想、言詞怪異荒誕不經，悖離現實，已無訴訟能力，裁定選任律師李慧千為訴訟代理人，抗辯指出，病情摘要記載：「依據先生表示，病人因為小產的事件，這三四個月來情緒不穩」，可知兩造婚後生活應該是和諧正常，妻子並曾懷有身孕。

代理人表示，阿信妻子因遭遇小產事件而情緒不穩，於此期間至2023年究竟因何事，讓妻子成為現在的精神狀態；妻子現在的精神狀態，是否已達無法維持婚姻之重大事由，及是否不可歸責於丈夫，應由丈夫負舉證之責。

按民法第1052條但書規定，離婚事由應由夫妻之一方負責者，僅他方得請求離婚；代理人指出，依社會通念及正常判斷，沒有人會自願讓自己精神異常，必定是因為身心疾病等因素所致，實不得因夫妻關係無法繼續維持而歸咎於妻子，請求駁回丈夫訴訟。

法院認為，依據查阿信提出妻子自身刻做神像照片、兩造LINE 對話紀錄、妻子臉書貼文截圖、行政執行署台南分署不動產查封登記函等，阿信主張堪信為真實，妻子空言否認自非可採；經核妻子作為，已堪認不論何人處於與阿信相同境況，均將喪失維持婚姻意願。

法院審酌，阿信與妻子維持婚姻生活互愛、互信、互諒基礎已經動搖，難期共同追求幸福美滿之婚姻生活，堪認有難以維持婚姻之重大事由存在，且該重大事由之肇因係可歸責於妻子，阿信以兩造有民法第1052條第1項以外之重大事由，難以維持婚姻，請求判決離婚，於法有據。

法院調查，阿信婚後剩餘財產為90萬1779元，妻子婚後剩餘財產為847萬3530元，兩造剩餘財產差額為757萬1751元，平均分配後，阿信所得請求金額為378萬5876元；阿信訴請離婚以及請求妻子給付378萬5876元，為有理由，應予准許，逾此部分之請求，則無理由，應予駁回。