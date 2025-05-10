台「剴剴案」護兒訴求8.5萬人連署 凱道遊行民眾合唱落淚

凱道遊行現場，民眾合唱團體編製，獻給剴剴歌曲「那一百一十四天」，許多民眾激動拭淚。記者林琮恩／攝影

關心剴剴案民眾組成「剴剴網路爸媽群」，今天有數千人不畏大雨，赴凱道參加「終結兒虐・陪你長大」集會活動，並提出成立兒少保護部，增設兒少保護專責醫師，兒虐重判不假釋等訴求。團體針對訴求內容發起連署，截至今天活動結束，共收到8萬4467份連署書，將送至包含總統府在內各政府單位，盼促成改變。

團體指出，剴剴在等待出養安置期間，遭合格保母凌虐致死，期間鄰居有聽見哭聲，外籍看護千眼目睹卻未報警，且保母多次表達無照顧意願，社工卻未積極處理，導致剴剴被虐待長達114天。凱道遊行現場，民眾合唱團體編製，獻給剴剴歌曲「那一百一十四天」，許多民眾激動拭淚，原本大雨的天氣，此時出現陽光。

歌詞提到「我很抱歉，那一百一十四天，想起你獨自待在冰冷空間，傷痕累累三個月，我好後悔，即使哭了一整夜，依舊喚不回，你笑臉」、「這件事不能夠、不能再重複上演，我們對你有深深的虧欠，哭的聲嘶力竭，如果你聽得見，看得見，別視而不見，孩子，感覺你還在身邊，感受通社心非，或許就能挽回一切」。

活動召集人李侑宭表示，剴剴案爆發，一群傷心民眾在網路上抒發心情，後來愈來愈多人加入聲援行動，隨案件進入司法程序，3月19日民眾聚集法院門口，後續漫長審判期間，關注剴剴的聲浪愈來愈高。剴剴死後，兒虐案件層出不窮，這是一項系統性缺失。本次發起提案後，希望與各界專家進行討論，社會安全網不是司法網 、社工網，剴剴已經離開，沒辦法被接住，但每個人要一起接住孩子。