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蔡英文9日啟程訪歐 將赴哥本哈根民主高峰會演說

記者周佑政／台北即時報導
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台灣前總統蔡英文將於5月9日啟程前往歐洲，出訪立陶宛及丹麥。圖／聯合報系資料照片
台灣前總統蔡英文將於5月9日啟程前往歐洲，出訪立陶宛及丹麥。圖／聯合報系資料照片

台灣前總統蔡英文5月9日將啟程前往歐洲，出訪立陶宛及丹麥。蔡英文將於維爾紐斯大學發表演說，也將參加5月13日舉行的哥本哈根民主高峰會，並發表演說，傳達台灣將致力與民主盟友持續合作、共同確保區域的安全穩定。

蔡英文辦公室發言人蔡舒景表示，蔡英文是應立陶宛前總統葛寶思凱德（Dalia Grybauskaitė）的邀請訪問立陶宛。行程間，除拜會立方各界友人，蔡英文也將於維爾紐斯大學發表演說，並與葛寶思凱進行對談。

蔡舒景指出，立陶宛是台灣在歐洲重要的理念相近夥伴，蔡英文將藉此行，不僅傳達台灣和立陶宛共享民主、自由和人權的價值，更盼在雙方共同努力之下，繼續成為彼此民主強化和經濟韌性的國際夥伴。

蔡舒景說，結束立陶宛行程後，蔡英文將應「民主聯盟基金會」（Alliance of Democracies, AoD）的邀請，前往丹麥哥本哈根，出席第八屆「哥本哈根民主高峰會」（Copenhagen Democracy Summit）並發表演說，傳達台灣將致力與民主盟友持續合作、共同確保區域的安全穩定，也將向民主高峰會多年來對台灣的支持表達感謝。

本屆「哥本哈根民主高峰會」訂於5月13至5月14日舉行，並邀請全球民主國家政要、科技界領袖、智庫、公民團體及香港民運人士出席，共同發聲捍衛自由民主價值。

蔡英文 立陶宛 民運

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