我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波克夏股東會／中國女粉創作巴菲特銅像兜售 要價2.4萬

川普才笑喊「想成為教宗」 今曬穿教宗服照

國民黨總召傅崐萁管家失聯通緝中 律師張睿文涉藏匿人犯

記者蕭雅娟／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國民黨立院黨團總召傅崐萁。(記者曾吉松／攝影)
國民黨立院黨團總召傅崐萁。(記者曾吉松／攝影)

國民黨立法院黨團總召傅崐萁送競選小物，遭控涉反滲透法等罪，台北地檢署日前直搗傅崐萁花蓮住處旁的員工宿舍，搜索傅的管家李慶隆住處，檢方發現李慶隆今年3月進入張睿文律師事務所後失去聯繫，今搜索約談張睿文，訊後依藏匿隱避犯人罪嫌諭知50萬元(約1.66萬美元)交保，李慶隆傳拘無著則發布通緝。

北檢今年3月11日、14日指揮調查局北部地區機動工作站搜索李慶隆位於台中、花蓮的住居所，北機站4月8日通知、檢察官4月11日傳喚，均無正當理由未遵期到場接受詢、訊問，拘提無著。

檢調追查，3月11日檢察官訊問李慶隆後，隔天12日深夜，張慶文律師事務所林姓員工駕駛車輛，與李的車輛「一前一後駛入張姓律師事務所在的大樓地下停車場，李把車輛停在張律師的停車位上，且車輛前、後車牌均經卸除」。

檢方認為，這天起檢調聯繫不到李，張律師涉嫌隱匿此事，陳報他與李失去聯絡，根據其他相關事證，有相當理由可認張律師涉藏匿李慶隆或使之隱避。

檢方指出，為保全張律師涉藏匿隱蔽人犯相關證據，依憲法法庭2023年憲判字第9號判決所揭示保障犯罪嫌疑人與辯護人間之秘密自由溝通權之意旨，今指揮北機站持搜索票搜索張姓律師及事務所，搜索扣押標的已排除張律師與被告李慶隆間基於憲法保障秘密自由溝通權之行使而生之文件資料（如文書、電磁紀錄等），故與前揭憲法法庭判決無違。

檢調今搜索張律師、林姓員工及事務所，認為張律師涉犯刑法第164條藏匿隱避犯人罪嫌，諭知50萬元交保，林姓員工請回；李慶隆經檢察官傳拘無著，有事實足認其已逃匿，依法發布通緝。

國民黨立院黨團總召傅崐萁花蓮住處旁員工宿舍遭檢調搜索。(記者／王燕華翻攝)
國民黨立院黨團總召傅崐萁花蓮住處旁員工宿舍遭檢調搜索。(記者／王燕華翻攝)

傅崐萁 國民黨

上一則

ATM前講手機領現金 警怕他被騙前往關心 結果是犯人

延伸閱讀

「賴清德整3人是惡意捏造」中山泰秀要蔡正元刪文道歉

「賴清德整3人是惡意捏造」中山泰秀要蔡正元刪文道歉
傅崐萁管家失聯被通緝 律師涉藏匿人犯50萬交保

傅崐萁管家失聯被通緝 律師涉藏匿人犯50萬交保
朱立倫「自首」 被依集遊法函送法辦

朱立倫「自首」 被依集遊法函送法辦
台罷團宣布罷免傅崐萁連署已過二階門檻 藍營：正面迎戰

台罷團宣布罷免傅崐萁連署已過二階門檻 藍營：正面迎戰

熱門新聞

台灣積極爭取對美談判關稅議題，值此關鍵時刻，台灣美國國會議員聯誼會會長王定宇具名邀請立委在本月28日到5月2日訪問華府，其中安排拜會美國國會和行政部門的行程，引發聯想。(記者張文馨／攝影)

台灣組談判隊赴美前 王定宇先邀立委訪華府

2025-04-08 08:55
民進黨前立委林濁水。(聯合報系資料照片)

林濁水：大罷免恐破10席 歸因「他」讓藍選民都崩潰

2025-04-15 01:52
圖為台灣外交部／聯合報系資料照片

台駐外公使嫖清潔工還說「黑人窮」詐領483美元交際費

2025-05-01 16:27
民眾黨主席黃國昌今天到宜蘭「人民要當家」全民問政宣講。記者戴永華／攝影

黃智賢形容朱立倫引清兵入關 黃國昌嗆：那人沒重要性

2025-04-27 13:41
警方到場拉起封鎖線進行採證。記者黃子騰／翻攝

台女罹重度身障靠日籍前夫照顧 房東開門驚見兩人雙亡

2025-04-28 14:01
「nerdwallet」指出，美國西岸旅客有許多直飛台灣的航空，而首都台北景點部分，除了有台北101外，還能輕易造訪附近的國家公園與溫泉。（本報資料照片）

台灣奪2025年全球最便宜旅遊國 美媒大讚4優點

2025-04-28 02:40

超人氣

更多 >
結婚選這3生肖男「對老婆好到不行」 屬兔1原因讓人心安

結婚選這3生肖男「對老婆好到不行」 屬兔1原因讓人心安
黃石公園旅遊車、皮卡相撞7死 6人為南加華人遊客

黃石公園旅遊車、皮卡相撞7死 6人為南加華人遊客
他帶73歲母親遊歐太好玩了「8天變38天」：長輩旅行做好4準備

他帶73歲母親遊歐太好玩了「8天變38天」：長輩旅行做好4準備
南加旅行社人員奔赴黃石善後 難屬亦從外州和中國趕來

南加旅行社人員奔赴黃石善後 難屬亦從外州和中國趕來
ICE清晨突襲爾灣華人住宅 原因是...

ICE清晨突襲爾灣華人住宅 原因是...