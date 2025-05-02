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台北捷運板南線驚傳咬人 他右上臂瘀血...傷勢曝光

記者翁至成、廖炳棋／台北即時報導
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北捷捷運板南線。本報資料照片
北捷捷運板南線。本報資料照片

台北捷運板南線今天下午傳出咬人事件，呂姓男子疑不滿被碰到，在車廂內跟人起口角，王姓男子見呂男疑要動手揮拳上前勸阻，反遭咬傷，警方獲報匆忙趕抵，呂男被保全壓制在地。王男雖受傷瘀血，但認為「不嚴重」暫時不追究傷害刑責，不過警方為了確保公共安全，警詢後仍依社維法「加暴行於人」裁罰。

警方今天下午4點32分獲報，捷警通報稱捷運忠孝新生站乘客發生肢體糾紛，趕抵時，傷人的呂男（30歲）已先被控制在忠孝新生捷運站月台上。

詢問了解，呂姓男子是在臺北車站搭乘捷運，在行駛往善導寺站途中，因逢上下班尖峰時間、人潮較多，車廂內女乘客不慎碰撞到他，雙方因此發生口角、推擠肢體衝突。

呂男疑不滿對方要離去，欲出手攻擊，在旁的熱心民眾王男（60歲）見狀立刻阻止，孰料反遭咬傷右手上臂，雖王男不追究刑責，但警方仍將呂男帶回派出所偵詢，事後依涉犯社會秩序維護法加暴行於人送辦。

大安分局呼籲，民眾遇有攻擊案件，應先向旁人大聲呼救，並立即撥打110報案，警方對於暴力零容忍，對於暴力案件將迅速、強勢執法，以遏止類似事件發生，有效維護社會秩序、保障民眾生命財產安全。

受傷民眾遭咬傷照片。記者廖炳棋／翻攝
受傷民眾遭咬傷照片。記者廖炳棋／翻攝

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