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台駐外公使嫖清潔工還說「黑人窮」詐領483美元交際費

記者王宏舜／台北即時報導
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圖為台灣外交部／聯合報系資料照片
圖為台灣外交部／聯合報系資料照片

台駐奈及利亞聯邦共和國台北貿易辦事處前公使楊文昇，利用不實單據申請「館長交際費」，外交部因而撥款美金483.36元，台北地檢署偵結後依利用職務上機會詐取財物罪起訴，台北地方法院判2年徒刑，褫奪公權1年，並沒收犯罪所得。楊上訴，台灣高等法院今駁回。

楊文昇2018年7月9日至2020年9月16日擔任駐外館長，當時僱用當地一名女子，指派她當館長職務宿舍清潔工，負責宴會端菜與宿舍清潔，女員工2018年12月3日離職。女員工離職後，2020年7月間透過駐外人員，指控楊文昇在她任職期間性騷擾，還拿出兩人在宿舍內床共寢、在健身房的畫面佐證。

楊聲稱「她要借錢，她願意do anything，我們都是成年人」、「是她要錢，我們才有一種交易買賣嘛。因為都是成年人了」，外交部申評會認定楊敗壞官箴，楊文昇後遭記一大過。

雖然楊文昇坦承「金錢援助」，但以「我是善意的提供金錢援助的合意行為」、「黑人長處貧窮，以各種名目伸手要錢是常事，男女關係不嚴謹較傾開放」等理由辯解，監察院也彈劾。懲戒法院2022年時認為楊違反公務員服務法「公務員應謹慎，不得有損失名譽之行為」規定，行為紊亂長官部屬秩序，言行失檢並敗壞官箴，也有害台灣政府國際形象，判休職1年。

本次楊涉刑案，是因2020年3、4月間共5次宴請外賓的行程因故取消，但楊仍不實製作「駐奈及利亞代表處支出單據黏存單」用來報支館長交際費，駐處不知情的出納、會計人員核章後，再由楊核章決行。外交部信以為真，分別撥付款項。

台北地院認為楊文昇明知駐外人員宴請外賓時，如因故取消宴請事宜，假設已有支出相關費用，得由公款列支，但楊便宜行事而犯法，可見嚴重缺乏法治概念，更有損台灣外交形象，考量他已婚有成年子女3名、無重大疾病，退休收入仰賴退休金等，依法判刑。

楊文昇針對科刑部分上訴，請求減刑，高院認為一審已審酌楊犯案時擔任駐外公使，以及一切情狀，量刑適當。

楊希望高院依刑法第59條「情堪憫恕」條款減刑，高院則指他身為駐外使節，一言一行均代表國家形象，遵守法令意識、自我要求程度應遠高於一般公務員，卻有違國家託付且無視國民對於公務員廉潔性的要求，利用職務上機會詐取財物，使國家形象蒙羞，沒有「情堪憫恕」的條件，況且他已依貪汙治罪條例第8條第2項前段、第12條第1項規定減刑，沒有「法重情輕」德問題，因此駁回上訴。

楊文昇緩刑期間付保護管束，並須提供150小時義務勞務，本件仍可上訴。

高院 退休金 性騷擾

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