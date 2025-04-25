台安眠藥抓狗集團1斤肉賣千元 石虎也上桌

台中市議員江和樹踢爆狗肉來自繁殖場，市府表示將加強稽查掃蕩。(記者陳秋雲／攝影)

台中市議員江和樹昨(25)踢爆，有非法集團抓狗賣狗肉，甚至還可能賣石虎肉，他的助理佯裝交易錄影後，向中市農業局檢舉。江和樹表示，懷疑犬隻來自繁殖場淘汰或退役犬隻，甚至可能是流浪狗，要求嚴加追緝。中市農業局表示，已將肉品送驗，聯合檢警追查。

中市大甲警分局表示，根據檢舉以車追人，昨傍晚查獲疑似販售狗肉的男子為34歲越南籍移工泰姓男子，現為大雅區某公司聘僱勞工，警詢後移送偵辦。

江和樹接獲抓狗集團離職員工檢舉，昨公布偷拍照片，只見犬隻嘴巴被綑綁，疑似已死亡倒地，還有被脫毛煮熟的全犬，或被剝除內臟的屠體，也有被支解的狗肉；還有一隻被裝在黑色塑膠袋的石虎，右耳可見血漬與傷口，判斷毛色斑點與眼窩內側的白色線條等，中市農業局長張敬昌確認是石虎。

江和樹說，助理佯裝買狗肉，透過網站留言要購買「補給品」或「超級補給品」當暗號，代表指名要買狗肉或石虎，每斤賣700元到1500元台幣(約21到46美元)不等，雙方約定後，對方騎乘拆掉車牌的電動機車交貨，還附贈蔥薑香料，拿錢後就離開。

江表示，根據偷拍影片，現場冰箱至少冰存50、60隻，業者表示可以全台送貨；曾跟蹤抓狗集團，看見成員餵食流浪狗，可能摻入安眠藥，吃過的狗都陷入昏迷，被裝入布袋帶走；爆料者指出，集團還曾抓到石虎，照樣肢解販售，偷拍照片也看見石虎屍體。

江和樹也公布疑似透過網路社群販賣狗肉的訊息，使用東南亞文字，內文為「現成的肉」、「全面出售」，搭配疑似犬隻屠體的照片。據了解，抓狗集團背後疑涉及產業鏈，狗隻來源包含繁殖場老化或淘汰狗，也可能抓流浪狗出售。

另外，針對江和樹揭露疑有人販售石虎，新竹縣流浪動物珍愛協會透過臉書發文表示，原定即將啟動聯合收網的查緝行動，因江和樹擅自對外公開該協會提供的資料、影像，導致查緝行動全面破局，數名嫌疑人潛逃、證據線索散失，導致查緝功虧一簣，還讓參與查緝人員面臨人身安全風險，構成「草菅人命」與「陷人於不義」嚴重後果。

據中央社報導，江和樹說，是希望以民意代表影響力讓各界、主管機關重視。江和樹說，接獲協會陳情，立刻邀台中市動物保護防疫處商討並交付肉品要求化驗，協會憂心報案可能曝光個人資料，也由他報案。他不是搶功，揭發是要阻止更多貓犬被虐殺、販賣。