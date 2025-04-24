陳建仁搭機前往梵諦岡 盼方濟各安息主懷永享榮福

陳建仁說此行奉賴清德總統指派擔任特使，到方濟各教宗靈前致敬，盼他能夠安息主懷、永享榮福，同時保佑台梵關係永固。記者黃仲明／攝影

教廷宣布將於當地時間4月26日上午舉行已故教宗方濟各 （Pope Francis）喪禮，賴清德 總統指派前副總統陳建仁擔任總統特使，代表台灣前往教廷出席喪禮弔唁。 陳建仁24日深夜搭乘華航CI-75航班前往羅馬，再到梵諦岡參加教宗方濟各的殯葬彌撒，他表示此行奉賴清德總統指派擔任特使，到方濟各教宗靈前致敬，盼他能夠安息主懷、永享榮福，同時保佑台梵關係永固。

陳建仁指出，這次奉賴清德總統指派擔任特使，到梵蒂岡參加教宗方濟各的殯葬彌撒，台梵之間友好的邦誼，所以總統這一次特別要他向方濟各教宗靈前致敬並幫方濟各祈禱，希望方濟各能夠安息主懷、永享榮福，更重要的也希望方濟各教宗在天之靈也能夠保佑台梵關係永固、夠促進世界和平、地球永續。

陳建仁說，大家都很想念方濟各教宗，他對整個社會、國家、人類和全球各國都有很大的貢獻，在和平、普世價值、人道救援方面，他一向都是各國的典範，所以大家很想念他，也追念他，所以代表台灣全體人民、所有的天主教教友來跟教宗致敬。

陳建仁也感謝天主讓他有六次機會跟教宗方濟各見面，方濟各很有理想、生活簡樸，是天主教徒的典範，他對於和平、自由民主的推動，以及全球變遷的關心都是大家所景仰的。