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陳建仁搭機前往梵諦岡 盼方濟各安息主懷永享榮福

記者黃仲明／桃園機場即時報導
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陳建仁說此行奉賴清德總統指派擔任特使，到方濟各教宗靈前致敬，盼他能夠安息主懷、永享榮福，同時保佑台梵關係永固。記者黃仲明／攝影
陳建仁說此行奉賴清德總統指派擔任特使，到方濟各教宗靈前致敬，盼他能夠安息主懷、永享榮福，同時保佑台梵關係永固。記者黃仲明／攝影

教廷宣布將於當地時間4月26日上午舉行已故教宗方濟各（Pope Francis）喪禮，賴清德總統指派前副總統陳建仁擔任總統特使，代表台灣前往教廷出席喪禮弔唁。 陳建仁24日深夜搭乘華航CI-75航班前往羅馬，再到梵諦岡參加教宗方濟各的殯葬彌撒，他表示此行奉賴清德總統指派擔任特使，到方濟各教宗靈前致敬，盼他能夠安息主懷、永享榮福，同時保佑台梵關係永固。

陳建仁指出，這次奉賴清德總統指派擔任特使，到梵蒂岡參加教宗方濟各的殯葬彌撒，台梵之間友好的邦誼，所以總統這一次特別要他向方濟各教宗靈前致敬並幫方濟各祈禱，希望方濟各能夠安息主懷、永享榮福，更重要的也希望方濟各教宗在天之靈也能夠保佑台梵關係永固、夠促進世界和平、地球永續。

陳建仁說，大家都很想念方濟各教宗，他對整個社會、國家、人類和全球各國都有很大的貢獻，在和平、普世價值、人道救援方面，他一向都是各國的典範，所以大家很想念他，也追念他，所以代表台灣全體人民、所有的天主教教友來跟教宗致敬。

陳建仁也感謝天主讓他有六次機會跟教宗方濟各見面，方濟各很有理想、生活簡樸，是天主教徒的典範，他對於和平、自由民主的推動，以及全球變遷的關心都是大家所景仰的。

陳建仁也透露從方濟各身上學習到幾個非常重要，且作為領導者應該有的風範，方濟各說一個好的牧羊人應該要充滿羊群的氣味，真正的權力就是服務。方濟各真的是一個大家應該學習的典範，有這樣一個領導才能夠使得全世界的自由和平、穩定繁榮能夠有所增進。

陳建仁認為方濟各是大家應該學習的典範，這樣的領導才能夠使得全世界的自由和平、穩定...
陳建仁認為方濟各是大家應該學習的典範，這樣的領導才能夠使得全世界的自由和平、穩定繁榮能夠有所增進。記者黃仲明／攝影
教廷宣布將於當地時間4月26日上午舉行已故教宗方濟各喪禮，賴清德總統指派前副總統...
教廷宣布將於當地時間4月26日上午舉行已故教宗方濟各喪禮，賴清德總統指派前副總統陳建仁擔任總統特使，代表台灣前往教廷出席喪禮弔唁。 陳建仁伉儷24日深夜搭乘華航CI-75航班前往羅馬。記者黃仲明／攝影

方濟各 教宗 賴清德

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