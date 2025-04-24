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黃呂錦茹交保檢方抗告成功 北院25日再開羈押庭

中央社台北24日電
國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹。圖／聯合報系資料照片
國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹。圖／聯合報系資料照片

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹涉罷免提議書偽造案遭聲押，台北地院裁定駁回。台北地檢署抗告，高等法院24日撤銷原裁定，發回更裁。北院訂於25日上午10時再開羈押庭。

北檢偵辦不實罷免提議書案，17日展開搜索、約談行動。檢察官認定國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部執行長曾繁川等人涉犯偽造文書等罪嫌疑重大，且有勾串、滅證之虞，向法院聲押禁見。

北院19日裁定黃呂錦茹、曾繁川無保請回；初文卿、姚富文羈押禁見。檢察官不服裁定，22日對黃呂錦茹的部分提出抗告。高院24日下午做出裁定。

高院指出，原審認為黃呂錦茹罪嫌不足，駁回檢察官羈押聲請，但這與卷內同案被告、相關證人供證，罷免提議人名冊、罷免提議人名冊查對結果、黨員名冊與通訊軟體對話紀錄等證據綜合勾稽後，所呈現黃呂錦茹對此案犯罪事實有相當程度參與之情節不符。

高院認為，黃呂錦茹是否罪嫌不足，尚有研求餘地。檢察官抗告指摘原裁定未詳細審酌卷內相關事證，為有理由，因此撤銷發回原審法院更為裁定。

北院傍晚表示，高院發回黃呂錦茹案，因卷證資料頗多，且24日值班法官晚上尚有多件聲押案件需要處理，因此庭期暫訂於25日上午10時召開。

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