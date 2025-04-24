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柯文哲「不雅片」遭爆是女星全裸寫真 陳昭姿：誰沒看過

記者林銘翰／台北即時報導
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民眾黨前主席柯文哲(中)。(本報系資料照)
民眾黨前主席柯文哲(中)。(本報系資料照)

台北地檢署偵辦京華城案、民眾黨政治獻金等案，民眾黨前主席柯文哲不滿檢方以隨身碟有不雅影片威脅認罪，傳出內容為藝人舒淇早年的三點全露寫真集。民眾黨主席黃國昌今天表示，柯文哲態度坦蕩願意勘驗，反倒是檢察官恐嚇證人，是否願意公開相關偵訊影帶。

民眾黨立委陳昭姿則說，「請問法官跟檢察官，誰沒有看過這些片子」，可以出版賣錢的東西，為何還要抹黃柯文哲，好像做了什麼不堪的事情。

台北地方法院先前開庭審理京華城案，柯文哲指控檢方以不雅影片脅迫認罪，媒體人黃揚明前天在直播節目表示，所謂的不雅照為舒淇寫真集，這些寫真集在當年非常流行，包括宮澤理惠、楊思敏和鍾麗緹等女星都曾經拍攝，「柯文哲那個就是寫真集啦，真的沒什麼啊。」

民眾黨立法院黨團今天舉行記者會，黃國昌受訪時直言，現在是法治國的檢察官在辦案，還是黑道混混在恐嚇，回想當初還在偵辦當中，台北市議員鍾小平跟一堆名嘴聲稱「有不堪入目的東西」，結果現在全部縮起來沒有人要負責，「鍾小平跟名嘴墮落就算了，怎麼連檢察官都一起墮落？」

黃國昌說，當天開庭完全聽不下去，因此他直接批判檢察官，辦案像是流氓在問話，從台北地檢署、法務部到檢查總長都不敢回，檢方刻意抹黃柯文哲攤出不雅影片，結果當事人坦坦蕩蕩同意勘驗，「你們在法庭說全面公開、接受社會檢驗，是不是同意把恐嚇證人的偵訊影帶全部公開？」

黃國昌強調，過去曾經試圖抹黃柯文哲的人出來道歉，「如果還有基本的做人禮義廉恥，包括那些在法庭想要帶風向、抹黃柯文哲的檢察官。」

陳昭姿表示，請問法官跟檢察官，也許還不只是男人，誰沒有看過這些片子，可以出版賣錢的東西，檢方刻意抹黃柯文哲，好像做了什麼不堪的事情，「允許18歲以上成年人看的東西，誰沒有看過？我實在看不下去。」

柯文哲 民眾黨 黃國昌

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