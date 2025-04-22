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黃呂錦茹請回北檢抗告 國民黨：鐵了心要押人取供

中央社台北22日電
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國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹。圖／聯合報系資料照片
國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹。圖／聯合報系資料照片

台北地檢署偵辦罷免提議書偽造案，日前聲押國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，台北地方法院裁定無保請回。北檢今天表示，已針對黃呂錦茹提起抗告。國民黨表示，檢方鐵了心就是要押人取供；全力聲援黃呂錦茹，更期待高等法院能夠守住司法公正防線。

台北地檢署偵辦罷免提議書偽造案，17日搜索國民黨台北市黨部等地，約談黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部執行長曾繁川，訊後以黃呂錦茹等4人涉犯偽造文書等罪嫌疑重大，且有勾串、滅證之虞，向法院聲押禁見。

北院19日清晨裁定初文卿、姚富文羈押禁見；黃呂錦茹、曾繁川無保請回。北檢今天表示，不服台北地院駁回聲請羈押黃呂錦茹裁定，已擬具相關事由，向法院提出抗告。另就曾繁川部分，不提抗告。

國民黨表示，檢方鐵了心就是要押人取供，只要跟民進黨意見不一樣，就算沒有實質證據，還是要聲押伺候。先是透過特定媒體違反偵查不公開的爆料內幕，再採取進一步的司法行動，已經是綠共檢調的一貫手法。

國民黨強調，全力聲援黃呂錦茹，更期待高等法院能夠守住司法公正防線，拒絕綠色檢調迫害。更要呼籲所有人民，26日一定要站出來，在凱道上發出怒吼，反綠共，戰獨裁。

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