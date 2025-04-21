劉兆玄憂關稅戰 宋濤：中華民族嚇不倒

大陸國台辦主任宋濤（右）21日在四川成都會見兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄（左）。（記者謝守真／攝影）

中國大陸國台辦主任宋濤21日在四川成都會見兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄。面對美中關稅 戰加劇，宋濤強調中華民族是嚇不倒、壓不垮的，大陸有底氣戰勝各種風險挑戰，台商台胞完全可依靠大陸。劉兆玄則表示，關稅對全球與兩岸之間的政治經貿造成非常巨大的衝擊，尤其大陸台企受到的衝擊特別大。

2025海峽兩岸融合發展四川交流會將於22日開幕，宋濤昨先會見來訪的劉兆玄一行和大陸台企聯總會長李政宏等工商界代表。宋濤近期密集出席活動，上周分別在南京會見國民黨前主席洪秀柱、與台商座談，以及前日在杭州出席兩岸基層民生發展交流會，與國民黨副主席連勝文同台。

宋濤會見劉兆玄時表示，大陸有底氣戰勝各種風險挑戰，有信心排除各種干擾破壞，在堅持九二共識、反對「台獨」基礎上推動兩岸關係向前發展，兩岸交流的門只會愈開愈大，融合發展的路只會愈走愈寬。「兩岸企業都是中國人的企業，兩岸經濟同屬中華民族經濟」，面對變亂交織的外部環境、複雜嚴峻的台海形勢，兩岸同胞理應和衷共濟，攜手應對挑戰，堅定維護兩岸同胞正當發展權利和中華民族整體利益。

劉兆玄表示，美國總統川普關稅對大陸台企衝擊特別大，大陸努力鞏固與歐盟、東協政治互信，台商或可在其中有新機遇。

據國台辦發布講話要點，宋濤表示，「兩岸同胞都是中國人，要常來常往、走近走親。我們有著深厚的血脈親情、密切的利益融合、共同的文化基因，任何勢力想阻擋兩岸交流合作，都注定失敗。」

宋濤稱，最近，面對美國的經濟霸凌行徑，大陸採取了堅決行動予以反制，維護的是我們的正當發展權利，維護了國家主權和民族尊嚴，也維護了國際社會公平正義和秩序、規則，以實際行動表明中華民族是嚇不倒、壓不垮的。

他喊話，大陸仍然是世界經濟增長的主要引擎，經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期轉好的支撐條件和基本趨勢沒有改變也不會改變。大陸始終是台商台胞的堅強後盾。「台商台胞完全可以依靠大陸，盡展優勢能力，在產業變革中贏得先機，書寫互利共贏新篇章。」