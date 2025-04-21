我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

便宜又安全 美國這15個城市值得定居

李顯龍夫人轉貼文：習近平執政12年 表現像黑幫老大

邱瓈寬確定獲恩師逾億遺產 她告裴祥泉手足不能繼承敗訴

記者林孟潔／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
製作人邱瓈寬的恩師裴祥泉（右）2015年5月以73歲之齡病逝，留下上億台幣遺產，邱瓈寬對裴祥泉3名兄弟、妹妹提確認繼承權不存在訴訟敗訴確定。 圖／聯合報系資料照片
製作人邱瓈寬的恩師裴祥泉（右）2015年5月以73歲之齡病逝，留下上億台幣遺產，邱瓈寬對裴祥泉3名兄弟、妹妹提確認繼承權不存在訴訟敗訴確定。 圖／聯合報系資料照片

知名製作人邱瓈寬的恩師、已故製片裴祥泉10年前過世，遺囑將逾2億台幣(約合615萬美元)遺產權給邱瓈寬、製作人楊智明，裴祥泉胞妹提告確認遺囑無效，最高法院判決敗訴確定。邱瓈寬、楊智明則向裴祥泉3名兄弟及妹妹提告確認繼承權不存在訴訟，最高法院認為無從證明兄弟、妹妹對裴祥泉有重大虐待或侮辱情事，判決邱瓈寬、楊智明敗訴確定。

裴祥泉2015年5月23日死亡，代筆遺囑交代分配給「楊胖30%，阿寬（邱瓈寬）30%，漢星公司員工20%」，且「家裡人一毛錢都不給」，裴祥泉胞妹裴祥麟提告，欲確認哥哥的遺囑無效，最終敗訴確定。

邱瓈寬、楊智明2019年以裴祥雲、裴祥麟、裴祥風為被告，控恩師的妹妹、哥哥、弟弟對他構成重大的精神虐待，且裴祥泉在遺囑中表示拒絕交付任何遺產給3人，提確認繼承權不存在訴訟。

邱瓈寬、楊智明主張，裴祥泉2015年1月21日立下遺囑「我孤家寡人，沒家庭，沒什麼好留戀的，家裡人一毛錢都不給」，且楊探望時詢問是否要將遺產留給妹妹、哥哥、弟弟，裴祥泉也回答「不要、都不要給」，明確表示三名兄弟、妹妹不得繼承遺產。

邱瓈寬、楊智明指控三名兄弟、妹妹和裴祥泉毫無感情、疏遠冷漠，長年沒有來往，每到病房探視都被裴祥泉疾言驅趕，兄弟三人也不知道裴祥泉是虔誠佛教徒，喪禮時還要求用基督教儀式，也不願支付單獨清洗大體費用，直至知悉不收奠儀，得知沒有收入，才將喪事推給他們。

兩人指控裴祥麟欠債累累，只在借錢周轉時才會與裴祥泉聯絡，甚至侵吞裴祥泉要給父親的安養院費用；妹妹每次到醫院探視，都被裴祥泉飆罵、要求離開，甚至將裝有排泄物的垃圾桶放在距離裴祥泉頭部5公分的桌上，使裴祥泉不堪熏擾，已有重大侮辱情事。

裴家兄妹反駁，邱瓈寬、楊智明貪圖繼承裴祥泉的遺產，干擾他們的合法繼承權，且邱瓈寬、楊智明不讓他們接觸、探視裴祥泉，他們也不知道有遺囑存在，連裴祥泉骨灰都不知道被放在哪裡。妹妹曾親自到醫院擔任看護，照顧裴祥泉40多天，更替裴祥泉換尿布，移動垃圾桶是為了方便丟棄尿布，請求駁回訴訟。

一審認為，兄弟姊妹與裴祥泉久未往來、疏遠冷漠，或換完尿布未將垃圾桶移回原處，與民法規定「重大虐待或侮辱情事」要件有差別，當裴祥泉生病住院，或需要簽署同意書，3名兄弟、妹妹雖年紀均以超過60歲，也都立即探視、協助，顯見手足之情仍在，判決邱瓈寬、楊智明敗訴。

邱瓈寬、楊智明上訴，二審認為裴祥泉雖透過遺囑表示3名手足「不得繼承」，但邱女和楊所舉的事證不足以認定3名手足對裴祥泉有重大虐待或侮辱情事，仍判兩人敗訴。案件上訴，最高法院駁回邱女、楊的上訴，全案確定。

上一則

台中市長盧秀燕不支持倒閣？ 知情者分析：更關心民生

下一則

接見美懷俄明州長 蕭美琴：鞏固雙邊關係

延伸閱讀

臨時禁令擋下機場大巴 獄警告知無證客「你們很幸運」

臨時禁令擋下機場大巴 獄警告知無證客「你們很幸運」
阻川普逐委國無證客 大法官艾里托反指最高院判決草率

阻川普逐委國無證客 大法官艾里托反指最高院判決草率
川普打擊無證客受挫 最高法院令暫停驅逐委內瑞拉黑幫移民

川普打擊無證客受挫 最高法院令暫停驅逐委內瑞拉黑幫移民
最高法院下令 暫停驅逐被控黑幫的委內瑞拉無證客

最高法院下令 暫停驅逐被控黑幫的委內瑞拉無證客

熱門新聞

超微（AMD）執行長蘇姿丰（右）15日在台灣大學接受訪談。（擷取自台灣大學YouTube直播頁面）

AMD蘇姿丰台大受訪 分享4大產業趨勢 給學生6建議

2025-04-15 10:48
藝人黃子佼持有未成年人性影像，上訴高等法院，昨（26）日黃子佼再度穿著「深藍色襯衫」出庭應訊。記者許正宏／攝影

黃子佼不是單純看A片 律師再揭內幕：沒有錢辦不到的事

2025-03-27 17:29
凱道群眾已經擠到景福門。記者翁至成／攝影

「拒絕統戰 守護台灣」大罷免集會 主辦方喊破5.5萬人

2025-04-19 08:46
嘉義男女於夾娃娃機店內上演活春宮，地院判罰2000元台幣。(本報資料照片)

他在她身上交纏擺動 台夾娃娃機店活春宮 監視全都錄

2025-04-13 22:45
信大水泥董事長楊智雄被妻子控訴荒謬言行。 (聯合報系資料照)

被控荒淫開遊艇趴 信大水泥董座：家有惡妻孽子很無奈

2025-04-16 21:24
民進黨前立委林濁水。(聯合報系資料照片)

林濁水：大罷免恐破10席 歸因「他」讓藍選民都崩潰

2025-04-15 01:52

超人氣

更多 >
被拋棄9天追100公里 黃金獵犬找到新墨州飼主狂咬報復

被拋棄9天追100公里 黃金獵犬找到新墨州飼主狂咬報復
下半年4生肖運勢爆發 屬馬事業運亮綠燈、他財運轉好

下半年4生肖運勢爆發 屬馬事業運亮綠燈、他財運轉好
移民局要你離境? 美國公民若收到通知該怎麼辦

移民局要你離境? 美國公民若收到通知該怎麼辦
川普2.0百日狂飆無人制衡 世界秩序因他劇變重組

川普2.0百日狂飆無人制衡 世界秩序因他劇變重組
疑因超速相關紀錄 持綠卡華青入境西雅圖遭扣押

疑因超速相關紀錄 持綠卡華青入境西雅圖遭扣押